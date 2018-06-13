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13 Haziran 2018 17:22

CHP Lideri Kılıçdaroğlu engellilerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engellilerle bir araya geldiği toplantıda engellilere birleşme çağrısında bulunarak, “Çok parçalı bir yapıdasınız.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu engellilerle bir araya geldi

13 Haziran 2018 17:22

Çok parçalı olduğunuz için sesiniz çıkmıyor. Kimse sizi görmüyor. Sizden istirhamım bir çatı altında birleşin. Tek ses olun” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy’de engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada engellilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra açıklamalarda bulundu. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik Sosyal hukuk devleti olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Sosyal devlet, devletin gelir olarak zayıf olanlara destek vermesidir. Anayasamızın çok açık bir hükmü daha var. Anayasa, devlet engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibakına sağlayıcı tedbirler alır diyor. Böylesine bir anayasal hakkınız var. Ama üzülerek ifade edeyim. Çok parçalı bir yapıdasınız. Çok parçalı olduğunuz için sesiniz çıkmıyor. Kimse sizi görmüyor. Sizden istirhamım bir çatı altında birleşin. Tek ses olun. Güçlü çatınız olsa bir hükümet kalkıp evde bakım ücretinde kısıtlamaya değişikliğe gidilirse güçlü çatınız gerekli yasal işlemleri yapar ve bu hakkınız alınmaz sizden” dedi.


İlaç ve protezlerin çok pahalı olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, “Pek çok malzemeye erişim zor oluyor. Bunların fiyatı çok pahalı olabiliyor. Alamazsınız. Sosyal devletin bunları karşılaması gerekir. Biz sosyal demokrat partiyiz. Bize oy verseniz de vermesiniz de sizin sorunuzu çözmek zorundayız. Biz diğer partilere benzemeyiz. Ama diğer partilerin sorunlarınızı çözmesi için dediğim çatı oluşumu olmalı” ifadelerini kullandı.


Devletin engelliler için gerekli olan ilaçları fiyatlarına bakmaksızın alması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, engellilere birleşmeli çağrısını tekrarlayarak, “Haklarınızı arayın. Eğer Türkiye’de mahkemeleri kazanamazsanız AİHM’de kazanırsınız. Hem tazminat alırsınız hem haklarınızı alısınız” diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda engellilerin sorunlarını dinledi.




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