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08 Temmuz 2017 10:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na protesto

CHP Lideri Kema Kılıçdaroğlu’nun Tuzla’dan Pendik istikametine yürüyüşü sırasında bir grup vatandaş pankart açarak tepki gösterdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na protesto

08 Temmuz 2017 10:00

Öte yandan D-100 Karayolu’nda yürüyüş devam ederken, trafikte de araç kuyrukları oluştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah basın açıklamasının ardından "Adalet Yürüyüşü"ne Tuzla’dan devam etti. Yürüyüş sırasında Kılıçdaroğlu’na partililer de eşlik etti. Tuzla’da bir grup vatandaş 15 Temmuz hain darbe girişiminin hatırlatıldığı pankart açarak Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tank üzerine çıkmış vatandaşların fotoğrafının olduğu pankartta, "İstediğiniz kadar yol yürüyün, hiçbir adımınız bizimkilere eşit olmayacak" yazdığı görüldü. Pankarta bazı vatandaşlar tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun o yöne bakmadığı görüldü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ünlü oyuncu İlyas Salman ile kalabalık bir grup eşlik ediyor.


Yürüyüşün yapıldığı D-100 otoyolunda ise trafik kuyrukları oluştu.




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