CHP Milletveili Tanrıkulu: “Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum"

Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu partisine katılım törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tanrıkulu, "Ben bir iddia ortaya attım. Sosyal medya hesabım ve telefonum üzerinden binlerce tehdit aldım. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben 25 yıl avukatlık yaptım. Çok da yargılandım ama hepsinden beraat ettim. Hiçbir örgütle bugüne kadar bir ilişkim olmadı. Tek örgütüm var. Cumhuriyet Halk Partisi ve insan hakları örgütleri. Onun dışında bir örgütüm yok” şeklinde konuştu.