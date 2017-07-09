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09 Temmuz 2017 19:38

CHP’nin Lideri Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü Maltepe Mitingiyle sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşü Maltepe mitingiyle sona erdi.

CHP’nin Lideri Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü Maltepe Mitingiyle sona erdi

09 Temmuz 2017 19:38


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlatmış olduğu adalet yürüyüşü İstanbul Maltepe’de yapılan mitingle sona erdi. Kılıçdaroğlu, miting öncesinde son duraklama yeri olan Kartal Dragos Sahili’nde Maltepe Miting alanına tek başına yürüdü. Saat 18.00 sıralarında miting alanına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkarak alanı dolduran vatandaşları selamladı. Selamlama sonrasında vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, kürsüde yaklaşık 1 saat konuştu.


Konuşma esnasında polis helikopteri sık sık alanın üzerinde uçuş yaptı. Mitingi takip eden basın kuruluşlarına ait canlı yayın araçları oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşların arasında kaldı. Kılıçdaroğlu konuşması sırasında sıcak nedeniyle fenalaşan vatandaşlar için sık sık görevlileri uyardı. Kılıçdaroğlu’nu dinlemeye gelen vatandaşlar alanın farklı noktalarında dev Türk Bayrağı açtı. 1 saatlik konuşması sonrasında tekrar eşi ile birlikte vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, beyaz güvercin uçurarak vatandaşlara karanfil dağıttı. Mitingin sona ermesinin ardından alanda toplanan kalabalık dağılmaya başladı.




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