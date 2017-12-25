Çiçekçilik sektörü yılbaşı öncesi hareketlendi

Sektör yılbaşında satışların yüzde 20 oranında artmasını bekliyor.

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, yılbaşı dolayısıyla çiçekçilik sektöründe hareketlilik yaşanmaya başladığını söyledi. Başaran, "Özel günler Türkiye’deki tüm sektöre hareket getirdiği gibi çiçekçilik sektörüne de hareket getirecektir. Çiçekçilik sektörü hareketlenecektir. Tahminimiz çiçekçilik sektöründe satışlar yüzde 20 oranında artacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yeni yılda çiçeklerde tercih edilen renk kırmızı"

Yılbaşı için çiçek önerilerinde de bulunan Başaran; "Atatürk Çiçeği, Yılbaşına özel kırmızı tonlarda hazırlanan, çikolatalı ve meyve aranjmanlı çiçekler daha çok tercih ediliyor. Sevdiklerimizi yeni bir yıla başlarken neyle mutlu edebiliriz. Önemli olan sevdiklerimize varlığımızı hissettirmek. Çiçek sektöründen pek çok farklı seçenek sunuyoruz. meyveli çiçekler de çok fazla tercih ediliyor. Yeni yılda özellikle kırmızı tonlarda çiçek tercih ediliyor. Kırmızı gül, karanfil, gerbera tercih ediliyor." şeklinde konuştu.

"Yılbaşı çiçek fiyatları 60 TL’den 150 TL’ye kadar değişiyor"

Çiçek fiyatları hakkında da bilgi veren Başaran; "Her bütçeye göre farklı tür ve konseptte çiçek bulmak mümkün ancak ortalama yılbaşı çiçeği 60 TL’den başlıyor; kutu, cam, seramik içinde, sepet içinde, aranjman, buket şeklinde gibi farklı konseptler mevcut bu türden değişik malzemelerle birlikte yılbaşı çiçekleri 150 TL’yi bulabiliyor." diye konuştu.

Başaran, yılbaşı için hediye çiçek göndereceklere bir de tavsiyede bulundu. Yılın son haftasında pek çok firmada yoğunluklar yaşanabildiğine dikkat çeken Başaran, “Özellikle de 31 Aralık günü için hediye göndermek

isteyenlere tavsiyemiz hafta başından itibaren armağanlarınızı adreslere göndermeniz. Özellikle son gün yaşanacak yoğunluk nedeniyle kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İyisi mi sizler önceden hediyelerinizi gönderin ve sevdiklerinizin yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağlayın” dedi.