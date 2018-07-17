Çiftçi: "Temmuz sonuna kadar 5 şube daha hizmete alacağız"

Özellikle orta ve dar gelirliler olmak üzere ev almak isteyen herkese kolaylıklar sağlama amacıyla faaliyet gösteren Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, büyüme hedefini genişlettiklerini söyledi. Çiftçi yaptığı açıklamada, her şubede 10-12 kişiye istihdam sağlama hedefiyle Temmuz sonuna kadar Türkiye genelinde 5 şube daha hizmete alacaklarını duyurdu.

Çiftçiye göre, Temmuz sonuna kadar Aydın, Eskişehir, Şanlıurfa, Van ve Konya’da ikinci şube ile birlikte şube sayısını 42’ye yükseltme amaçlandı ve her şubede 10-12 kişiye istihdam sağlama hedeflendi. Ayrıca Çiftçi, 2018 yılı sonunda ise 60 şubeye ulaşma hedefi koyduklarını bildirdi.