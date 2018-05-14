Çiftçiler günü ‘Bereket’ getirdi

Bereket Emeklilik, İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen bir basın toplantısıyla çiftçilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak özel tasarlanan ‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ ve ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ hayat sigortası ürünlerini tanıttı. Sigortalının vefatı durumunda aile bireylerine toplu ödeme yapan ‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ hayat sigortası; sigortalının ailesinin taksit, fatura, mutfak, eğitim ücretlerini karşılamanın yanı sıra çiftçilik giderlerini düşünerek farklı teminat paketleri sunuyor. Prim ödemelerinde vergi avantajı sunan ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ hayat sigortası da çok sayıda asistans hizmetiyle beraber geliyor. Anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim, diş paketi, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanında, anlaşmalı istasyonlarda akaryakıt indirimi, spor salonları ve otel konaklamalarında indirim bulunuyor.

“İnşallah çiftçilerimiz için yararlı bir hizmet vermiş olacağız”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, çiftçilere fayda sağlayabilmek ve çeşitli riskleri teminat altına alabilmek için hayat sigortası ürünleri geliştirdiklerini söyledi. Genel Müdür Güngör, şu ifadeleri kullandı:

“Tarımsal faaliyet emek yoğun bir faaliyet, tarımsal faaliyet diğer üretim faaliyetlerinde olduğu gibi herhangi bir aksama durumdan ürün ve üretim kaybı, bunun önüne geçmek adına traktör bakımı, veterinerlik hizmeti, ziraat mühendisliği hizmeti, aracın bozulması halinde çekme hizmeti ve bunun dışında vefat ve geçici iş göremezlik ile ilgili riskleri teminat altına alan bir ürün çıkardık. Bu tarımsal faaliyetin devamı esas, bunun önündeki engelleri bir nebze de olsa nasıl aşabiliriz diye bu bahsettiğim listeleri teminat altına almaya yönelik çıkardığımız ürünün çiftçinin kaygılarını giderecek şekilde izale edildiğini düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olur. Diğer ürünümüz de çiftçi dışındaki emekçiler için. Geçici iş göremezlikte veya işsizlik halinde altı aya kadar işsizlik ödemesi yapan ürünümüzle de bu tarz riskleri teminat altına aldık ve Dünya Çiftçiler Günü’ne denk getirdik. İnşallah çiftçilerimiz için yararlı bir hizmet vermiş olacağız.”

“Çiftçilere özel bir ürün yaptık”

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Somer Orhan ise çiftçilerin yarınlarını da düşünmek istediklerine vurgu yaparak, “Çiftçilere özel bir ürün yaptık. Sadece çiftçilerimizin kendileri değil, ailelerini, çocuklarını, yarınlarını da düşündük. Bu yüzden çiftçilerin gündelik hayattaki ihtiyaçlarını belirledik. Ne ihtiyacı var; akaryakıt, ziraat mühendisi, verimi artırma ihtiyacı var. Maddi zorluklar çerçevesinde kaskosu, trafik sigortası yapılamayabilir. Bunlara karşı bir önlem aldık. Akaryakıt indirimi verdik. Yaşarlarsa hayatlarını kolaylaştıralım, Allah korusun vefat ederlerse ailelerini ve çocuklarını düşünmek istedik. Sadece çiftçi hayat ile kalmadık şehirlerde yaşayan insanları da düşündük. Bunun adına da ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ koyduk. Akaryakıt indirimi olmak üzere çeşitli indirimlerle yine onların hayatlarını, çocuklarını, eşlerini düşünmek istedik” diye konuştu.

Uzman danışmanlardan canlı destek

Sigortalının vefatı durumunda aile bireylerine toplu ödeme yapan ‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ hayat sigortası; sigortalının ailesinin taksit, fatura, mutfak, eğitim ücretlerini karşılamanın yanı sıra çiftçilik giderlerini düşünerek farklı teminat paketleri sunuyor. Çiftçiler için özel olarak hazırlanan ürünün fark oluşturduğu bir diğer nokta ise sağladığı asistans hizmetleri. ‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ hayat sigortası, sigortalının, uzman ve konusunda lisanslı danışmanlar ile telefon üzerinden alabileceği veteriner desteği, besicilik teknikerliği desteği ve ziraat mühendisliği desteği hizmetlerini de kapsıyor. Bunun yanında, ürünle beraber sigortalıya sunulan traktör bakım paketi ile sigortalılar, garanti süresi dolmuş traktörlere yapılacak yağ, yağ filtresi ve hava filtresi değişimi gibi işlemlerde yüzde 10’luk indirimden faydalanıyor.

Anlasmalı istasyonlardan akaryakıt indirimi

‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ hayat sigortası yaptıranlar, anlaşmalı olan istasyonlardan indirimli akaryakıt alabiliyor. Bunun yanında, araç lastiğinin patlaması, araç aküsünün ya da yakıtının bitmesi sonucu aracın yolda kalması durumunda sigortalı yılda bir defaya mahsus olarak ücretsiz çekici hizmetinden yararlanabiliyor. Ürün ile beraber verilen diş paketi ise, anlaşmalı kurumlarda yılda bir defaya mahsus olmak üzere diş hekimi muayenesi, diş tası temizliği, diş röntgen filmi hizmetlerinden ücretsiz faydalanılmasını sağlıyor.

‘Bereket Hayat Arkadası’ hayat sigortası

Bereket Emeklilik’in sunduğu bir diğer ürün de ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ sigortası oldu. Sigortalının hem kendisini hem de ailesini beklenmedik risklere karsı güvence altına alan ürün, bordrolu ve özel sektör çalışanı sigortalının issiz kalması durumunda maksimum 6 ay olmak üzere, issizlik durumu sona erene kadar teminatta belirtilen tutar kadar issizlik ödemesi sağlıyor. Sigortalının bu surede is bulması durumunda eğer yeni iste alınan maaş bir önceki isten yüzde 20 ya da daha düşükse, aylık maksimum 2 bin liraya kadar her yıl en fazla 6 ay olmak üzere maaş farkı ödemesi yapıyor.

Prim ödemelerinde vergi avantajı sunan ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ sigortası da çok sayıda asistans hizmetiyle beraber geliyor. Anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim, diş paketi, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanında, anlaşmalı istasyonlarda akaryakıt indirimi, spor salonları ve otel konaklamalarında indirim bulunuyor. Sigortalının aracının yolda kalması durumunda çekici hizmeti, oto bakım indirimleri, vale, araç kiralama, taksi ve seyahat asistans hizmetleri de paket içinde bulunuyor.