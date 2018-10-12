Çiftçilere sağlıklı süt hijyeni eğitimi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Süt Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi” Silivri'nin Dalamandıra mahallesinde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Süt Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi” Silivri'nin Dalamandıra mahallesinde başladı. Eğitimde kırsal mahallelerdeki çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve tüketiciye daha sağlıklı ürünlerin ulaşması amaçlanıyor. Bugün ilki gerçekleşen eğitimler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Şile, Eyüp, Beykoz, Pendik gibi İstanbul'un 29 kırsal mahallesinde uygulanacak. İstanbullu çiftçilere ilk olarak hayvansal ürünlerden süt ve süt ürünlerinin sağlıklı, bilinçli ve ekonomik olarak üretilerek nihai tüketiciye ulaştırılabilmesi eğitimi veriliyor.

“Hedef Avrupa standartlarında süt üretilmesi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Ahmet Keskin amaçlarının Avrupa standartlarında süt üretilmesi olduğunu söyleyerek, “Süt üreticilerimiz temel bazı hijyen konuları göz ardı ederek, kaliteli süt üretemiyorlar. Bu eğitimlerle üreticilerimizi bu konuda bilinçlendirerek daha sağlıklı sütün ulaşmasını hedefliyoruz. Böylece Avrupa standartlarında kaliteli bir süt üretimi gerçekleştirecekler. Yetiştirici birlikleri ve muhtarlarla iletişime geçip eğitim yerlerini belirliyor ve sonrasında yetiştiricilerimizi davet ediyoruz. Eğitimlerimizi yüz yüze olacak şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Eğitime katılan mahalle sakini Arif Meriç ise “İnsanlara çok büyük yararı var. Temizlik en önemli şeydir. Sütte özellikle çok önemlidir. Bazı şeyleri kimse bilmiyor. Süt kesik mi değil mi diye bazı insanlar tadıyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler” diye konuştu. Silivri Danamandıra Mahalle Muhtarı Cengiz Çelik de, bu gibi eğitimlerin olmasının insanlar ve hayvanlarla uğraşanların yararına olduğunu ve bu gibi eğitimlerin daha sık olmasının faydalı olacağını dile getirdi.