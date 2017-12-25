Çiftin bebekleri özel günde dünyaya geldi

Çift, 18 Aralık’da doğan bebeklerine İsmail Tuğra ismini verdi.

Bebeğin doğum tarihi de sürpriz oldu. Çiftin çocukları, 18 Aralık 2017 günü dünyaya geldi. Babası Sezer Tuğul’la aynı gün dünyaya gelen İsmail Tuğra Tuğul’un doğum haberini çift instagram hesabından duyurdu.

Sezer Tuğul ve Ecem Tuğul oğullarına ‘İsmail Tuğra Tuğul’ ismini verdiler. Rahmetli babasının ismi olan ‘İsmail’ adını oğluna veren Tuğul, Tuğra ismini de 15 yıl önceden netleştirdiğini ve eşi Ecem Tuğul’un da bu isme yürekten onay verdiğini söyledi.

Sezer Tuğul, Medical Park Bahçelievler Hastanesinde gerçekleşen doğumda kendisine de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığını belirterek oğlunun da kendisiyle aynı günde doğmasına dikkat çekti ve instagram hesabına şunları yazdı; ‘33 Yaşıma Geldim...Nice Doğum Günü Kutlamalarım Oldu...Nice Pastalar Üfledim...Ama bugün yaşadığım mutluluğu, sevinci hayatım boyunca yaşamadım...Tatmadım...Bana bu mutluluğu yaşatan başta eşim olmak üzere, bu saatlere kadar doğum günü hediyem gibi gelmesini beklediğimiz İsmail Tuğra’m, ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım ve dostlarım iyi ki varsınız...iyi ki hayatımdasınız...”