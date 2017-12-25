Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 11:54

Çiftin bebekleri özel günde dünyaya geldi

Son zamanlarda yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren Ata Medya Yapım şirketinin sahibi Sezer Tuğul ve Mimar eşi Ecem Tuğul’un özlemle bekledikleri bebekleri dünyaya geldi.

Çiftin bebekleri özel günde dünyaya geldi

25 Aralık 2017 11:54

Çift, 18 Aralık’da doğan bebeklerine İsmail Tuğra ismini verdi.


Bebeğin doğum tarihi de sürpriz oldu. Çiftin çocukları, 18 Aralık 2017 günü dünyaya geldi. Babası Sezer Tuğul’la aynı gün dünyaya gelen İsmail Tuğra Tuğul’un doğum haberini çift instagram hesabından duyurdu.


Sezer Tuğul ve Ecem Tuğul oğullarına ‘İsmail Tuğra Tuğul’ ismini verdiler. Rahmetli babasının ismi olan ‘İsmail’ adını oğluna veren Tuğul, Tuğra ismini de 15 yıl önceden netleştirdiğini ve eşi Ecem Tuğul’un da bu isme yürekten onay verdiğini söyledi.


Sezer Tuğul, Medical Park Bahçelievler Hastanesinde gerçekleşen doğumda kendisine de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığını belirterek oğlunun da kendisiyle aynı günde doğmasına dikkat çekti ve instagram hesabına şunları yazdı; ‘33 Yaşıma Geldim...Nice Doğum Günü Kutlamalarım Oldu...Nice Pastalar Üfledim...Ama bugün yaşadığım mutluluğu, sevinci hayatım boyunca yaşamadım...Tatmadım...Bana bu mutluluğu yaşatan başta eşim olmak üzere, bu saatlere kadar doğum günü hediyem gibi gelmesini beklediğimiz İsmail Tuğra’m, ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım ve dostlarım iyi ki varsınız...iyi ki hayatımdasınız...”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç