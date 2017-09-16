Çiftlerde şampiyon Bagemann/Eysseric

Türkiye’nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 69. kez düzenlenen American Express İstanbul Challenger’da Alman Andre Begemann ile Fransız Jonathan Eysseric çiftler şampiyonluğunu kazandı.

Toplam 75 bin dolar toplam ödüllü turnuvanın çiftler finalinde turnuvanın 2 nolu seribaşı Begemann/Eysseric ikilisi Fransız Hugo Nys ve Monakolu Romain Arneodo ile karşı karşıya geldi. İlk setin sekizinci oyununda servis kırmayı başaran Begemann/Eysseric çifti bu seti 6-3 kazanmayı başardı. Bu yıl birlikte Manerbio Challenger’da kupa kaldıran Nys/Arneodo tandemi 3-1 geriye düştükleri ve müthiş çekişme içinde geçen ikinci seti 7-5 alarak maça denge getirdi. Tie-break setini 10-4 kazanan Begemann/Eysseric ikilisi İstanbul Challenger’da çiftler şampiyonluğuna uzandı. 2011 yılında Carsten Ball ile çiftler şampiyonluğu kazanan Andre Begemann altı yıl aradan sonra bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Turnuvanın şampiyonları Andre Begemann ve Jonathan Eysseric kupalarını TED Kulübü Yönetim Kurulu Nilgün Kratzer’in elinden aldı.