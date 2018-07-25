Bu karar sektöre heyecan katacaktır” dedi.

Yıllardır süren çiğ köfte kimin tartışması, Türk Patent ve Marka Kurumunun kararıyla sona erdi. Etsiz çiğ köfte coğrafi işaret tescilinin Adıyaman’a verilmesi, hem sektörde hem de Adıyaman’da sevinçle karşılandı. Çiğ köfte patentinin Adıyaman’a tescillenmesi 70 bin kişiye istihdam imkanı sunan sektörde de olumlu karşılandı. Etsiz Çiğ köfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, etsiz çiğ köfte sektörünü Adıyamanlıların başlattığını ve büyüttüğünü ifade ederek, “Bu mutluluk verici kararı olumlu karşılıyoruz. Bu karar sektöre heyecan katacaktır” dedi.

30 bin bayi, 70 bin istihdam

Sektörün öncü ve çatı kuruluşu ÇİĞDER Başkanı Sait Aybak yaptığı açıklamada, “Yıllar önce seyyar arabalarda satılan çiğ köfteye kalite, standart getirerek alanında dev bir sektör oluşturduk. Bu sektörün çoğunluğu Adıyamanlı. Bugün yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 30 bin bayi ve 70 bine yakın istihdam sağlıyoruz. Bu karar sektörümüzde heyecanla ve sevinçle karşılandı. Daha çok çalışarak, üreterek istihdama daha önemli katkı sunmak hedefindeyiz. Sektörümüzün öncülerine, üreticilerine, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Dev bir sektör oluşturduk”

Patent kararından dolayı mutlu olduklarını belirterek Osman Yaşar ise, “Şuanda etsiz çiğ köfte denilince ilk akla Adıyaman geliyor. Çünkü biz Adıyamanlılar olarak yıllarca bu ürünü daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde müşterilerimize ulaştırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Binlerce bayimizle, binlerce çalışanlarımızla dev bir sektör oluşturduk ve ülke ekonomisine katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Adıyaman bunu hak etti”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da bu kararı Adıyaman’ın hak ettiğini vurgulayarak, “2015 yılında başvurumuzu yaptık ve 2018 yılında bunun marka tescilini bitirdik. Komşu ilimiz Şanlıurfa çiğ köftenin kendilerine ait olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. Şanlıurfa etli çiğ köfte coğrafi işaret tescilini alınca bizler de etsiz çiğ köftenin tescili için başvurduk ve almayı başardık. Doğru ve hak edilen bir karardı. Sıfırdan sektör oluşturan, bugün on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan çiğ köftecilerimizi de kutluyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.