Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:22

Cihangir’de bulunan çöp evden 8 ton çöp çıktı

İstanbul Cihangir’de kötü koku gelen daireye giren polis ekipleri şaşkına döndü.

Cihangir’de bulunan çöp evden 8 ton çöp çıktı

12 Temmuz 2018 11:22

Polisler evde hem yaşlı kadının cansız bedeniyle hem de 8 ton çöple karşılaşırken belediye ekiplerince temizleme çalışması başlatıldı.


Cihangir Pürtelaş Sokak’ta bulunan bir apartmanın 5’inci katından kötü kokular gelmesi üzerene apartman sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana gelen polis ekipleri dairede yaşayan yaşlı kadının cansız bedeniye karşılaştı. Ekipler, evin ise bir çöp eve döndüğünü gördü. Olay yerine çağrılan belediye ekipleri yaşlı kadının yaklaşık 8 ton çöp biriktirdiğini tespit etti. Çöp evde, belediye ekiplerince temizleme çalışmaları başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç