Cihangir’de bulunan çöp evden 8 ton çöp çıktı

Polisler evde hem yaşlı kadının cansız bedeniyle hem de 8 ton çöple karşılaşırken belediye ekiplerince temizleme çalışması başlatıldı.

Cihangir Pürtelaş Sokak’ta bulunan bir apartmanın 5’inci katından kötü kokular gelmesi üzerene apartman sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana gelen polis ekipleri dairede yaşayan yaşlı kadının cansız bedeniye karşılaştı. Ekipler, evin ise bir çöp eve döndüğünü gördü. Olay yerine çağrılan belediye ekipleri yaşlı kadının yaklaşık 8 ton çöp biriktirdiğini tespit etti. Çöp evde, belediye ekiplerince temizleme çalışmaları başlatıldı.