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04 Temmuz 2017 15:32

Cihangir’de yüksekten düşen ünlü ressamın eşi öldü

Beyoğlu, Cihangir’de yaşayan ünlü ressam Gürkan Coşkun’un eşi, evlerinin 5’inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Cihangir’de yüksekten düşen ünlü ressamın eşi öldü

04 Temmuz 2017 15:32


Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. 5 katlı binanın 5’inci katından düştüğü iddia edilen ünlü ressam Gürkan Coşkun’un eşi 48 yaşındaki Fransızca öğretmeni Zeynep Bayramoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Özel Fransızca dersi verdiği öğrenilen Bayramoğlu’nun komşuları olay sonrası ilk yardım, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İlk inceleme ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Bayramoğlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesi ardından morga kaldırıldı.


Bayramoğlu’nun komşusu Haldun Resuoğlu uzun zamandır tanıştıklarını belirterek, "Böyle kötü bir haber aldık. Düştüğünü öğrendik. Çok üzüldük" dedi.


Bayramoğlu’nun bir diğer komşusu ise, "Dün saçlarını kısa kesmişti. Dün eve 2 hizmetçisi gelmişti. Eşyalarını onlara verdi. Bizde hizmetçileri gördüğümüzde bu durumu anlamlandıramadık" diye konuştu.



Eşi feryatlar içerisinde olay yerine geldi


Eşinin yüksekten düşerek öldüğü haberini alan ünlü ressam Gürkan Coşkun, feryatlar içerisinde olay yerine geldi.


Bayramoğlu’nun kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ardından belli olacak.




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