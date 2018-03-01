Cihangir’deki patlama davasında bilirkişi raporuna itiraz edildi

Olaya ilişkin dün görülen duruşmada patlama sonucu yatağa bağımlı hale gelen Veysi Bulut’un avukatı son bilirkişi raporuna itiraz etti. Duruşma, sanık avukatlarının bilirkişi raporuna karşılık yazılı beyanlarını sunmaları ve değerlendirilmesi üzerine ertelendi.

12 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Cihangir’de bir binanın 5’inci katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş bir kişi de ağır yaralanmıştı. Hayatını kaydeden simitçi Feridun Yükseltürk’ün molozların altında kalan cansız bedeni bulunduğu yerden güçlükle çıkarılmıştı. Patlama esnasında binanın önünde park halindeki çalıştığı takside bulunan Veysi Bulut (39) ise 5’inci kattan yağan molozların altında kalarak aracın içinde ezilmişti. 3 çocuk babası Bulut, o tarihten beri yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor.

Olay sonrasında patlamanın meydana geldiği evin sahibi ile iki İGDAŞ görevlisi ve bir teknik servis elemanının ‘Taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 15 yıl hapis istemiyle yargılanmalarına dün devam edildi.

İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davanın dün görülen duruşmasında Veysi Bulut ve sanık ev sahibinin avukatı İGDAŞ yetkililerinin kusursuz olduğunun kaydedildiği son bilirkişi raporuna itiraz etti. Duruşma tutanağına göre sanık olarak yargılanan iki İGDAŞ görevlisi ve teknik servis elemanının avukatları da bilirkişi raporuna karşılık yazılı beyanlarını sunmaları üzerine ek süre istediler. Duruşma, tüm itirazların gelmesi ve talepler ile değerlendirme yapılması amacıyla 19 Haziran 2018 tarihine ertelendi.

“Herkes birbirini suçluyor”

Duruşma sonrası değerlendirmede bulunan Veysi Bulut’un kardeşi Mehmet Bulut, “Avukatımız son bilirkişi raporuna itiraz etti. Sanık avukatları hala bizim suçumuz yok diyorlar. Herkes birbirini suçluyor. Hayatını kaybeden simitçinin avukatı da bizimle aynı görüşte. Karşı tarafın avukatları davayı sulandırmaya çalışıyor. Biz mağduruz, İGDAŞ ve daire sahibi kapımızı çalıp bir kere olsun yardım etmek istemedi” dedi.