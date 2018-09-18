İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çikolata fabrikasında korkutan yangın

İstanbul’da bir çikolata fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da bir çikolata fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.


Olay,03.00 saatlerinde, Maltepe, Büyükbakkalköy Mahallesi, orman yolunda bulunan çikolata fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yayılan yangını kontrol etmekte güçlük yaşayınca çevre ilçelerden takviye istendi.


“2 saat sonra kontrol altına alındı”


Çevre ilçelerden takviye gelen ekipler hummalı bir çalışma ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altında aldı.


“Her taraf alev içindeydi”


Olay anında uyuduğunu belirten bir fabrika çalışanı ise “Biz arkadaşlarla uyuyorduk. Kalktık duman geliyor, her taraf alevler içerisinde. Hemen itfaiyeyi aradık, itfaiye geldi söndürdü. Burası çikolata, asansör ve mobilya fabrikası. Neyden çıktığı belli değil ama elektrikten çıktığı söyleniyor” dedi.


Yangında dumanlardan etkilenen veya yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının asıl çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.