Çikolata fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da bir çikolata fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Olay,03.00 saatlerinde, Maltepe, Büyükbakkalköy Mahallesi, orman yolunda bulunan çikolata fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yayılan yangını kontrol etmekte güçlük yaşayınca çevre ilçelerden takviye istendi.

“2 saat sonra kontrol altına alındı”

Çevre ilçelerden takviye gelen ekipler hummalı bir çalışma ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altında aldı.

“Her taraf alev içindeydi”

Olay anında uyuduğunu belirten bir fabrika çalışanı ise “Biz arkadaşlarla uyuyorduk. Kalktık duman geliyor, her taraf alevler içerisinde. Hemen itfaiyeyi aradık, itfaiye geldi söndürdü. Burası çikolata, asansör ve mobilya fabrikası. Neyden çıktığı belli değil ama elektrikten çıktığı söyleniyor” dedi.

Yangında dumanlardan etkilenen veya yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının asıl çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.