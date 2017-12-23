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23 Aralık 2017 13:30

Çikolata paketinde uyuşturucu

Atatürk Havalimanı’nda polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Letonya uyruklu bir kadının valizinde yapılan incelemede , 4 adet çikolata paketine zulalanmış 1833 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çikolata paketinde uyuşturucu

23 Aralık 2017 13:30


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’na operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri, Belçika’nin başkenti Brüksel’den hareket eden uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen Letonya uyruklu L.L’nin (24) şahsına ait taşıdığı valizi incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası valizden ağırlığı 1833 gram olan 4 adet çikolata paketine zulalanmış biçimde uyuşturucu hap ecstasy ele geçirildi. Olayın ardından ülkeye kaçak yollarla uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan şüpheli L.L tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.




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