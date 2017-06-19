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19 Haziran 2017 10:34

Çikolata ve şekerleme alışverişinde nelere dikkat edilmeli

Çikolata ve şekerlemede ki yeni ikramlıklarıyla Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, vatandaşları çikolata ve şekerleme alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgilendirdi.

Çikolata ve şekerleme alışverişinde nelere dikkat edilmeli

19 Haziran 2017 10:34


Bayramda artan çikolata ve şekerleme talebini karşılamak için hazırlıklarını tamamlayan Ülker, bu yıl çikolatada 28, şekerlemede ise 29 farklı ürün hazırladı. Çikolata ve şekerlemede yeni tatlar hazırlayan Ülker, yeni şekerlerini Ramazan Bayramında vatandaşların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.


İkramlık çikolatalar serisine yeni katılan, kakao krema dolgulu Ülker Buklet Çikolata, mor renkte şık tasarımlı kutusu ile hem misafirlere ikram etmek hem de hediye götürmek için lezzetli ve şık bir alternatif olacak. Ülker Sırma fındıklı ve Hindistan cevizli çikolata çeşitleri ise şık bir poşette farklı bir alternatif olacak.



Çikolata ve şekerleme alışverişinde nelere dikkat edilmeli


Ülker, Ramazan’da şekerleme ve çikolata alışverişinde vatandaşların dikkat etmesi gerektiği noktaları şöyle anlattı:


“Çikolata ambalajı ürünü tamamen sarmalı


Çikolataların görünümü parlak olmalı


Üzerinde beyazlama olmamalı. Böyle bir durumda ürün yüksek sıcaklıkta veya soğukta kalmış olabilir.


Çikolata ve çikolatalı ürünler buzdolabında değil, 18 ila 22 derece arasında saklanmalı


Şekerlemede ise ambalajın kapalı olmasına ve ürünlerin 30 santigrat derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanmasına dikkat edilmesi gerekiyor.”




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