Cildiniz için altın dokunuş

Fulya Tezel, yıpranan ve yaşlanan cilt için en son geliştirilen yöntemlerin başında altın iğne uygulamasının gelmekte olduğunu söyledi.

Fulya Tezel, “Cildimiz, dış ortamın tüm koşullarına sürekli maruz kaldığı için zamanla yaşlanmaktadır. Bu da cilt üzerinde kırışıklık ve sarkma oluşumlarına neden olmaktadır. Fraksiyonel radyo frekans olarak adlandırılan altın iğne, oldukça hızlı ve etkili sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle son dönemlerin popüler işlemleri olarak tercih edilmektedir. Uygulama sırasında enerji cildin alt tabakasına birçok farklı noktadan uygulanmaktadır. Bu sayede cilt üzerinde hasar oluşumlarının önüne geçilmektedir. Hasar görmeyen cilt daha hızlı ve kısa sürede toparlanmaktadır. Yılın her mevsimi kolayca uygulanabilmekte olan işlem, altın uçlu iğneler kullanılarak tamamlanmaktadır. Altın iğneler sayesinde cildin orta tabakasına giriş yapılarak 25 farklı noktadan deriye ısı verilmektedir. Toplamda bin kez ısı uygulaması sağlanarak cildin kalojen üretimi için uyarılması sağlanmaktadır. Bu sayede lifler kasılma ve sıkılaşma hareketini başlatarak cildin gençleşmesini sağlamaktadır” dedi.

Altın iğnenin hızlı etkisi olduğu gibi aynı zamanda birçok farklı soruna kolayca çözüm sunmakta olduğunu ifade eden Dr. Tezel, “Cilt ile ilgili en çok rastlanan sorunların ortadan kaldırılmasında etkilidir. Günümüzde artık gençliği korurken, bunun doğal yöntemlerle yapılmasına özen gösterilmektedir. Altın İğne tedavisi de dermatolojik uygulamalardan biri olarak aranan doğallığı sunmakta” diye konuştu.

Dr. Tezel, altın iğnenin kullanıldığı cilt sorunları şöyle sıraladı:

“Cildin gençleştirilmesi, Cildin yenilenmesi, Cilt üzerinde bulunan izlerin yok edilmesi, Cilt lekelerinin ortadan kaldırılması, Gözenek tedavisinde, Yüz sarkmalarında, Boyun bölgesinde, Sivilce ve yara izlerinin giderilmesinde, Terleme sorunlarında, Cilt kırışıklıklarının ortadan kaldırılmasında.”

Birçok kişinin yeni tanıştığı dermatolojik yöntemlerin cilde etkisini merak ettiğini kaydeden Dr. Tezel, “İlk merak edilen tabi ki olumlu etkileri olsa da uygulamalar arasında yan etkileri olanlar var mı, varsa ne tür yan etkileri var soruları da akılları kurcalamaktadır. Birçok uygulamada ortaya çıkan sorunlar belli olsa da cildin yapısına göre yan etkiler de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle uygulama öncesinde dermatoloğunuzun yapacağı cilt muayenesi son derece önemlidir. Altın İğne tedavisinde gelişebilecek yan etkileri sıralayacak olursak, şu şekilde maddeleyebiliriz: Uygulama sonrası nadiren lokal yan etkiler yaşanabilmektedir. Cilt altına uygulanan ısı sonucu hafif ödemler görülebilmektedir. Sıklıkla uçuk çıkaran kişilerde işlem sonrası uçuk oluşumları görülebilmektedir. Fakat bu durumun önüne geçmek için 3 gün öncesinde bir ilaç verilmektedir. Yukarıda bahsedilen tüm etkiler geçicidir. Altın iğnenin hiçbir kalıcı yan etkisi bulunmamaktadır” açıklamalarında bulundu.