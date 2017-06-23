Cildinizi güneşe karşı tam korumaya alın

Bir yandan güzelleştiğimizi düşünürken bir yandan da cildimize geri dönüşü olmayan hasarlar verebiliyoruz. Özellikle güneş ışınları, nem ve hava kirliliği gibi durumlara maruz kalan cildimizin kötü etkilenmemesi için dikkat etmemiz gereken konuları Caudalie Eğitim ve Tanıtım Müdürü Deniz Turan anlattı.

Yaz aylarında cildimizi zararlı ışınlardan korumak için “Cilt tipinize uygun en az 30 faktörlü güneş koruyucuları hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline getirmeliyiz” diyen Deniz Turan, “Güneş koruyucu kremleri, gün ışığına çıkmadan önce yeterli miktarlarda uygulamalıyız ve iki saatte bir mutlaka yenilemeliyiz” diyerek tercihen güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde güneşlenmekten kaçınmamızı tavsiye ediyor. Deniz Turan, “Caudalie Soleil Divin Anti-Aging Yüz Koruyucu SPF50, cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korurken içeriğindeki antioksidan polifenoller sayesinde anti-aging koruma da sağlıyor. Yapışkan olmayan yapısı ile cilt tarafından anında emiliyor” diyerek güneşin yaşlandırıcı etkisini de dikkat çekiyor.

Turan, güneşin zararlı etkilerini azaltmak ve koyu lekelere sahip olmamak adına fotosensitif (ışığa duyarlı) olmayan leke serumlarını kullanılmasını önererek, “Bu tarz ürünler, fotosensitif olmadıkları için güneşlenirken de kullanılabilme özelliğine sahipler. Böylelikle, güneş koruyucunun etkinliğini artırmakla beraber ciltte oluşabilecek lekeleri de önlerler. Fotosensitif olmayan leke serumları, mevcut cilt lekesi problemlerinde de etkinliği olan ürünlerdir” diye konuştu.

Güneşten korunmanın yanında, kullanabileceğimiz güneş sonrası ürünlerle bronzluğumuzu daha uzun süre muhafaza edebileceğimize dikkat çeken Deniz Turan “Losyon ya da kuru yağ şeklindeki “after sun” diye tabir edebileceğimiz ürünleri kullanarak cilt bakımınıza devam edebilirsiniz. Bu ürünler, güneşin cildinizde oluşturacağı hassasiyeti yatıştırırken su kaybına uğramış olan cildinize de ihtiyacı olan nemi sağlayacaktır.” dedi.