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04 Eylül 2018 10:35

Çılgın Sedat Beylikdüzü’nde şarkılarıyla coşturdu

Beylikdüzü’nde sahne alan şarkıcı Çılgın Sedat şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Çılgın Sedat Beylikdüzü’nde şarkılarıyla coşturdu

04 Eylül 2018 10:35


Beylikdüzü Belediyesi 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın 5’inci gününde, şarkıcı Çılgın Sedat sahne aldı. Çılgın Sedat verdiği konser ile dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen konserde Çılgın Sedat birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Şarkıları dinleyen binlerce Beylikdüzülü vatandaşlar doyasıya eğlendi.


Konseri dinleyen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çılgın Sedat benim hem dostum, hem şehirlim, hem komşum dolayısıyla Beylikdüzü’nün bir değeri. Bu akşam çok keyifli bir akşam yaşıyorsunuz” dedi.




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