Cilt lekeleri sağlığı tehdit ediyor

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Cilt lekeleri bilindiği üzere kişileri görsel açıdan zor durumda bırakıp depresyona bile sürükleyebilmektedir. Kişiler aynaya baktıklarında pürüzsüz ve eşit ton rengine sahip bir yüz ile karşılaşmak isterler, bunu göremeyenler için sorun gitgide büyür” dedi.

Her cilt ve her lekenin ayrı hikayeye sahip olduğunu ifade eden Güngen, “Dolayısı ile ayrı uygulamalar ile doğru sonuçlar alınabilir. Neslim Güngen Güzellik Akademi olarak biz bunun farkındayız ve sizlerin en doğru en sağlıklı sonucu almanız için tüm fedakarlığımız ile çalışıyoruz. Peki cilt lekesi nedir ve neden oluşur? Cildin yüzeysel kısmında ya da derin tabakasında melanin birikmesi sonucu leke oluşabiliyor” diye konuştu.

Cilt lekelerinin sebeplerinin oldukça çeşitli olduğunu kaydeden Güngen, “Güneş ışığına fazla maruz kalma, gebelik gibi hormonal değişimler, doğum kontrol ve kortizon gibi ilaç tedavisi kullanımı, doğuştan veya çocukluk döneminde oluşan nedeni bilinmeyen lekeler, ailesel (genetik) nedenlerle oluşanlar gibi sebepleri bulunabilir. Bu cilt lekelerinin bazıları önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği gibi bazı lekeler ise herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz fakat kişiyi mutsuz eden önemli bir kozmetik rahatsızlık yaratır. Bu tür durumlarda cilt mat, donuk, pürüzlü bir görünümde olur ve kişinin kapatıcı veya makyaj yapmadan dışarı çıkamamasına neden olur” ifadelerini kullandı.

“Cilt lekesinde öncelik lekeyi tanımaktır”

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Hormonal geçmişi olan leke veya güneş sonrası; doğum sonrası, sivilce-akne sonrası oluşan tüm lekeler için öncelik lekeyi baskılayabilmek ve dolayısı ile de olabildiğince azaltmaktır. Daha sonra sırası ile lekeden kurtulmak adına işlemler uygulanmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında hassasiyet ile sizin için buradayız. Neslim Güngen Güzellik Akademi olarak yanınızdayız” şeklinde konuştu.