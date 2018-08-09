Görevine yeni başlayan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin deha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan Başkan Demircan ve Başkonsolos Wei, bunun iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi açısından da önemli olduğunu vurguladılar. Başkan Demircan görüşmenin ardından nazik ziyaretinden dolayı Başkonsolos Wei’ye teşekkür etti.

Kültürel etkinliklerde işbirliği

Görüşme sırasında, Başkonsolos Wei Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyacağını dile getirdi. Beyoğlu Belediyesi’nin hizmetleri hakkında da Başkan Demircan’dan bilgi alan Başkonsolos Wei, gençlik değişimleri ve kültürel etkinliklerde işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağını belirtti.

Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilere yerel katkı

Başkan Demircan da Çin ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere yerelde de katkı sağlamak istediğini, Çin halkını, geleneksel Çin kültürünü ve ayrıca Çin teknolojisini Beyoğlu’nda tanıtmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Başkan Demircan ayrıca Taksim’deki festival alanında ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisinde Çinli sanatçıları da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını dile getirdi.