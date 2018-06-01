22’nci Guzhen Aydınlatma Üretimi Fuarı ile Tedarik ve Servis Fuarı’nın eş zamanlı olarak 22-26 Ekim tarihleri arasında Zhongshan Guzhen Kongre ve Sergi Merkezi’nde ön kayıt sistemiyle gerçekleştirileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, aydınlatma endüstrisinin doğru konumlanmasından ve Guzhen’in endüstriyel avantajlarından faydalanan her iki fuarın, tüm sanayi zincirinin ultra yüksek maliyet performansına ilişkin sergileri kapsayarak aydınlatma şirketlerine yönelik istikrarlı bir platform ve aydınlatma endüstrisindeki tüm bağlantıları birleştiren yüksek kalitede platform sağladığı ve yeni endüstri trendine liderlik yaptığı belirtildi.

Fuarın, China Lighting Plaza, Star Alliance Global Brand Lighting Center, Besun Lighting Plaza, Lighting Era Center, Lihe Lighting Expo Center, Huayu Plaza ve China International Streetlight City’nin yer aldığı 7 sub-venues ile gücünü birleştirerek yaklaşık 2 bin sergiciyi bir araya getirdiği ve toplam 1 milyon 500 bin metrekare fuar alanından oluştu.

Fuarın, aydınlatma endüstrisine ilişkin tüm bağlantıları kapsayacak şekilde aydınlatma mühendisliği ve aydınlatma tasarımı, dekoratif aydınlatma, ev aydınlatması, elektrikli ve elektronik ürünler, ticari aydınlatma, dış aydınlatma, makine ve ekipmanlar, aydınlatma aksesuarları ve bileşenler ve ticari dolaşım hizmetine yönelik belirli alanları düzenlendiği ve farklı bir platform oluşturduğu ifade edildi.