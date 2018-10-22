“Çince gelecek 50 yılın en önemli eğitim dallarından biri”

Görevlisi Sait Şahin, Çince'nin gelecek 50 yılın en önemli eğitim dallarından biri olduğunu belirtti.

GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Vekili, Öğretim Görevlisi Sait Şahin, Çin Dili'nin, Dünya'da en fazla konuşulan dil olduğunu vurgulayarak, "Son yılların en gözde dili olan Çin dili, Dünya üzerinde, her beş kişiden birinin konuştuğu bir dildir. Bunun yanı sıra; ekonomik gelişmeler çerçevesinde, küresel olarak birçok sektörün hammadde tedarikçisi de olan Çin, mevcut ülkelerde işverenler için; tüm iş alanlarında öncelikli tercih edilme sebebidir. Bu yönleri ile Çin Dili; hayata atılacak öğrenciler için, kariyer planlaması ve gelecekteki ekonomik, siyasi, askeri gelişmeleri göz önünde tutulduğunda, ülkemiz ve birçok ülkede; gelecek vaat eden dillerin en önemlisidir.” değerlendirmesini yaptı.

“KKTC ‘de Çin Dili eğitimi veren ilk üniversiteyiz”

Alandaki eğitim söz konusu olduğunda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri arasındaki 'ayrıcalıklı' durumlarına işaret eden Şahin; “Girne Amerikan Üniversitesi, 2011 Yılı'nda bu gelişmeleri göz önünde tutarak, 'Beşeri Bilimler' fakültemiz bünyesinde, Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü açmıştır. Bu hali ile KKTC ‘de olduğu kadar, 'Çin Dili' eğitimi veren, yakın coğrafyamızdaki ender üniversitelerden biridir. Alanda, Türkiye üniversiteleri arasından da, seçkin bir biçimde fark edilmektedir. Çince'nin; özellikle ticaret alanındaki etkisi nedeniyle, öğrenme talebi de küresel ölçeklerde artmaktadır. Özellikle; Geçmiş yüzyıllarda etkin, antik ' İpek Yolu' mirasının günümüzde de bir realite olarak; Pekin'den başlayarak; Türkiye üzerinden Paris'e kadar bir hızlı tren bağlantısı ile hayata geçirilmesi ile, gerçek bir 'yüzyıl projesi' ortaya çıkacak ve bu dolaşım hattı; Çince'nin önemini olabilecek en yüksek noktaya taşıyacaktır. Yani; önümüzdeki elli yılın, en önemli eğitim dallarından biri olmaya en güçlü aday; 'Çin Dili ve Eğitimi'dir" şeklinde konuştu.

" Çince Asya dillerine referans veriyor”

Çince'nin önemli sayıdaki Asya diline referans verdiğini de kaydeden Şahin, “Çin Dili'nin Doğu Asya dilleri üzerindeki etkisi çok büyüktür. Gerek alfabesi, gerekse dil yapısı ile önemli sayıdaki uzak doğu ülkesinin dilini etkilemiştir. Özellikle; Korece, Japonca, Vietnamca gibi dillerin üzerinde etkisi görülmektedir. Çince her ne kadar; Latin Harfleri ile yazılıyor olsa da örneğin, Vietnam Sözlüğü'nün yüzde 60'ını oluşturur. Japonca ve Korece ise; Çin Dili'nden alfabe olarak etkilenmişlerdir. Japonca'nın 'Kanji Alfabesi' karakterleriyle, Çince karakterler, mana ve okunuşları bazında; Çince'den çoğu zaman farklı olsa da şekil açısından birbirlerine çok benzerler. Aynı şekilde, Korece karakterler de, Çince'ye benzer. Fakat bu benzerlik, Japonca'dan biraz daha azdır. Korece kelimelerin çoğunun kökenini, Çince kelimeler oluşturur. Yani, Çince temel olursa; Diğer Asya dillerine de çok uzak değilsinizdir” ifadelerini kullandı.