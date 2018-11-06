Çin'den, Türk yatırımcılara, tarımda işbirliği çağrısı

Çin'in ekolojik hayvancılık ve tıbbi bitkiler başta olmak üzere tarım alanında en önemli eyaletlerinden biri olan Guizhou'den gelen yetkililer, İstanbul'da bir tanıtım toplantısı düzenledi. Guizhou Yerel Hükümeti Vali Yardımcısı Wu Qıang başkanlığındaki Çinli heyet, eyaletlerinin tanıtımını yaparken, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Türk yatırımcılara iş birliği davetinde bulundu.

Hemisphere Tour tarafından düzenlenen “Dağlık bölgelerde yüksek verimli tarım” başlıklı toplantıda, Vali Yardımcısı Wu Qıang başkanlığındaki Çinli heyet hazır bulundu. Türkiye'den de İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Bayram Alper Kocatürk, DEİK Türkiye Çin İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Necati Abacıoğlu ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Ergün Çubukçu ile çok sayıda turizm şirketi yetkilisi toplantıya katıldı.

Guizhou eyaletinin Çince'de “Değerli Yer” anlamına geldiğini belirten Vali Yardımcısı Wu Qıang, dağlık bir bölge olmasına rağmen çok renkli bir etnik kültürü barındırdığını söyledi. Guizhou eyaletinin, Çin'in başarısına örnek gösterilecek bir bölge olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Wu Qıang, “Yüksek verimli tarım ve turizmi birleştirdik. Havalimanları ve demiryolu ağı ile tüm Çin'e bağlantımız var. Dağlık bölgelerde tarımı geliştirdik. Çay, biber ve ejder meyvesinin yanı sıra tıbbi bitkiler ve ekolojik hayvancılıkta Çin'in en önemli merkeziyiz. 2017 yılında tarım ciromuz 30 milyar doları buldu. Tarımsal ürünlerdeki dünya ihracat rakamımız ise 550 milyon dolar” dedi.

Merkezi hükümetin desteklediği bir bölge olan Guizhou eyaletinin Türk yatırımcılar için de çok büyük fırsatları barındığını belirten Vali Yardımcısı Wu Qıang, şöyle devam etti:

“İpek yolu güzergahını takip ederek batıya açılan en önemli kapı olan İstanbul'dayız. Türkiye bugün çok önemli bir konumda. Tarımsal ürünler konusunda çok zengin. Türkiye ve Çin çok iyi ilişkiler içinde. Tarım başta olmak üzere sanayi, teknoloji, turizm ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak istiyoruz. Türk iş insanlarını ve girişimcilerini Guizhou'ya davet ediyoruz. Gelin fırsatları birlikte değerlendirelim.”

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Bayram Alper Kocatürk de, dünyanın en eski medeniyetlerinden Çin ile “medeniyetlerin başkenti” Türkiye arasında iş birliklerinin kendilerine çok mutlu ettiğini söyledi. Kocatürk, “Türkiye tarım alanında çok zengin bir ülke. Amacımız tarıma dayalı iş birliklerini arttırmak. Çin'in böylesi değerli bir bölgesinden heyeti ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.