Çingiray, tek nefeste Dünya 6.’sı oldu

Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası’nda bugün yapılan statik apnea yarışında bayanlarda dünya 6.’sı oldu.

İtalya’nın Lignano kentindeki Belle İtalia Spor Köyü’ndeki olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen şampiyonluk yarışlarının ikinci gününde statik apnea disiplini için bayanlar kategorisinde 16 sporcu madalya için yarıştı. Çingigiray’ın hareketsiz bir şekilde suyun altında tek nefeste 6 dakika 21 saniye kalarak Dünya 6.’sı olduğu statik apneada, 6 dakika 53 saniye ile Çek Cumhuriyeti’nden Katerina Suranska Dünya şampiyonu oldu.

İtalya’dan 4 Türkiye rekoru geldi

Statik apneada yarışan bir diğer Milli Sporcumuz Cemre Arslan 4 dakika 5 saniye ile 15. olurken, bu derecesiyle gençler Türkiye rekorunu kırdı.

Statik apnea erkekler kategorisinde yapılan yarışta 8 dakika 57 saniye ile Hırvatistan’dan Goran Colak Dünya Şampiyonu olurken bu disiplinde yarışan Milli Sporcumuz Oğuz Tokgöz 5 dakika 4 saniye ile 21 sporcu arasında 16. sırada yer aldı. Oğuz Tokgöz bu derecesiyle gençlerde Türkiye rekorunu kırdı.

Şampiyonada dün yapılan paletsiz dip disiplininde erkekler kategorisinde Oğuzhan Yeşil 115.9 metre ile dünya 23.sü olurken, Oğuz Tokgöz 101.14 metre ile dünya 26.’sı oldu. Tokgöz bu derecesiyle gençler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Aynı disiplindeki bayanlar kategorisinde yapılan yarışan Milli Sporcumuz Cemre Arslan ise 77.6’lık derecesiyle 24. sırada yer aldı. Arslan bu derecesiyle gençler Türkiye rekorunu kırdı.

Dinamik apnea monopalet, dinamik apnea çift palet, dinamik apnea paletsiz, statik, hız ve dayanıklılık disiplinlerinde yapılacak dünya şampiyonluğu yarışlarında, Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Afrika’dan toplam 24 ülkenin sporcuları mücadele edecek. Şampiyonanın son yarışları 16 Haziran’da yapılacak.

Antrenörler Aris Moukas, Sertan Aydın ve kafile sorumlusu Alper Erkmen’in yer aldığı milli takım, Fehmi Berker Çakar, Oğuzhan Yeşil, Oğuz Tokgöz, Ufuk Koçak, Bilge Çingigiray, Buse Karacabay, Yasemin Ulucan ve Cemre Arslan’dan oluşuyor.