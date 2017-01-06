Çin’in kömürden yenilenebilire geçişi hızlandırıyor

Çin Hükümeti, dün açıkladığı 5 yıllık enerji sektör gelişim planında kömür tüketimini kısıtlayacağını ve yenilenebilir enerji merkezli bir enerji sistemine geçiş yolunda devam edeceğini bildirdi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi’nin (NEA) hazırladığı 13’üncü enerji sektörü gelişim planına göre 5 yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarına 361 milyar dolar yatırım yapılacak ve kömürün enerji sistemindeki payı 2020’ye kadar yüzde 64’den yüzde 58’e düşürülecek. Plana göre, alınan bu kararlar 13 milyonun üstünde istihdam oluşturacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir kısmını merkez illere daha yakın kurarak enerji verimliliği sorununa karşı önlem alınması planlandığı ve Çin’in kömür tüketimi 2013’ten bu yana düşmeye devam ettiği belirtildi.

Planın kömürden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin yol haritasını ortaya koyduğunu belirten Greenpeace Doğu Asya İklim ve Enerji Kampanyaları Yardımcı Müdürü Yuan Ying, "Bu planın uygulanabilmesi için Çin’in daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmasının gerekliliği yanı sıra üretilen temiz enerjinin boşa harcanmasını da önlemek zorundayız. Kömür tüketiminin azalması, ancak bu şekilde hızlandırılabilir" dedi.

23 şehirde kırmızı alarma geçmişti

Geçtiğimiz hafta, Çin kuzeyinde başkent Pekin dahil 23 şehir hava kirliliği için kırmızı alarm verdi. Çin’in çelik ve kömür sanayilerinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan 200 milyon kişi zararlı seviyede, bu bölgelerin etrafında yaşayan 260 milyon kişi ise ağır seviyede hava kirliliğine maruz kalmıştı.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Av. Deniz Bayram, "Geçtiğimiz yıl, kömüre dayalı enerji üretimi nedeni ile oluşan hava kirliliği ve olumsuz sağlık etkileri, Çin’in kömürlü santralleri sorgulaması konusunda en önemli neden oldu. Hava kirliliği kaynaklı sağlık sorunları ve erken ölümler dünyada kömür santrallerinin önünde büyük bir engel. Türkiye Çin’in bu deneyimini, kömür politikalarını yenilenebilir enerji politikasına çevirmesinden ders almalı. Hava kirliliğinden kaynaklı hastalıklar ve erken ölümler daha da artmadan, kömür değil yenilenebilir enerji üretimi önceliklendirilmeli" şeklinde konuştu.