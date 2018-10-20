Çinli hattatın eserlerine yoğun ilgi

Üsküdar'da açılışı yapılan “İpek Yolu” sergisinde Çinli hattat Haji Noor Deen Mi Guang Jiang'ın ebru üstüne yaptığı hat eserleri yoğun ilgi gördü.

Üsküdar Belediyesinin açılışını yaptığı “İpek Yolu” sergisinde vatandaşlar eserlerle tarihi İpek Yolu seyahatine tanıklık etti. İslam hat sanatında uzmanlaşmış isim olan ve Çin'in geleneksel Arapça Hattatı olarak bilinen Çinli Hattat Haji Noor Deen Mi Guang Jiang'ın eserleri Üsküdar'da sergilendi. Çinli Hattat Haji Noor Deen, Usta Ebruzen Hikmet Barutçugil'in yaptığı ebrunun üzerine hat sanatını işleyerek farklı bir konsepte imza attı. Ortaya çıkardıkları iki kadim sanatı tek bir tabloya aktaran ustalar, vatandaşların tarafından ilgi gördü. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katıldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Biz bu eserlerin tamamını kitaplaştırdık”

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İpek Yolu adı verilen bir sergi ve bu sergi 10 gün devam edecek. Ebrucu Hikmet Barutçugil ve Çinli misafirimiz; o da büyük bir usta, Haji Noor Deen ebrunun üzerine hat yazmakta. Özel bir ustalık. Tüm İstanbul, tüm Türkiye zannediyorum merak edip ilgisini çekenler için özellikle iyi bir fırsat. Biz bu eserlerin tamamını kitaplaştırdık” dedi.

“20 kere Türkiye'ye gidip geldim ve neticede icazetimi aldım”

İpek Yolu'nun aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlere de şahit olduğunu belirten Haji Noor Deen, “Bu süre zarfında 20 kere Türkiye'ye gidip geldim ve neticede icazetimi aldım. Hepinizin bildiği gibi bu serginin sloganı olan İpek Yolu hadisesi Çin'den başlayıp İstanbul'da biten bin 500 yıllık bir yolculuk. Bu sadece bir ticaret yoluydu ancak zamanla bu çeşitli yansımalar sonucu kültürel, sanat gibi faaliyetlere de şahit oldu” diye konuştu.

“Bu sergi Çin hattıyla ebrunun birleştirilmiş bir hali. Çin hattı fakat Arap harfleriyle”

Sergi hakkında bilgiler veren Ebruzen Hikmet Barutçugil, “Bu sergi iki kadim sanatın, Çin hattıyla ebrunun birleştirilmiş bir hali. Çin hattı fakat Arap harfleriyle. Haji Noor Deen çok eski dostum. Hep hayalimde bu ebrularla beraber onun tarzını yansıtacak bir sergi hayal ediyorduk. Geçen sene Hasan Çelebi'den icazet aldı. Aynı zamanda Osmanlı hattının da iyi bir ustası. Bu serginin adını İpek Yolu koyduk. Çin'de başlayıp Avrupa'ya kadar gelen bir yol. Bu yolda sadece ticari mallar gelip gitmedi. Bunun yanında kültürel ve sanatsal bilgiler de gitti” ifadelerini kullandı.