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14 Haziran 2018 09:58

Çinli havayolu şirketleri yeniden Türkiye yolunda

Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden China Southern ve Hainan Airlines, Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlanıyor.

Çinli havayolu şirketleri yeniden Türkiye yolunda

14 Haziran 2018 09:58


Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimiyle, TÜROB’un yanı sıra İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nden (TTYD) üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyetin Çin temasları olumlu sonuç verdi.



TÜROB açıklamasına göre hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısının ulaşılmasının önündeki en büyük engel olan Çin’den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapılırken, China Southern ve Hainan Airlines şirketleri Çin-Türkiye arasında sefer başlatacaklarını açıkladılar.



Açıklamada görüş bildiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, “Çin’in en büyük havayolu olan China Southern ve Hainan Airlines, Çin-Türkiye arasında seferlerin başlaması için olumlu yaklaşım oluştu” dedi.



“Bu yıl içinde başlatılacak”


En geç 2 ay içerisinde bir ziyaret daha gerçekleştirilerek çalışmaların hızlandırılacağını kaydeden Bayındır, şu bilgileri verdi: “Çin’in en büyük havayolu olan China Southern Airlines, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en karlı hat olmasına karşın, Türkiye’de cereyan eden olumsuz hadiseler ve güvenlik endişeleri nedeniyle durdurmuştu. 2011 yılında başlattığı Pekin/Urumçi-İstanbul seferlerini de 20 Temmuz 2016’da durdurdukları açıklanmıştı. Son temaslarda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerileri kabul ettiler. Pekin-İstanbul uçuşlarının 2018 yılı son periyodunda haftada 3 frekans, Pekin/Urumçi-İstanbul uçuşlarının ise haftada 4 frekans olarak 2019 yılı ikinci periyodunda planlandığı, söz konusu seferlerin düzenlenmesi konusunda Türk makamlarına en geç Haziran 2018 ayı içerisinde başvuru yapılacağı iletildi.”



“Çin bayraklı sefer henüz yok”


Türkiye’nin uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkanlarının yetersizliği olduğunu dile getiren Bayındır, şunları söyledi: “İki ülke arasında THY’nin haftalık sefer sayısı 34 ile sınırlı. THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ortaklığı (Codeshare) yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının ülkemize doğrudan seferleri bulunmuyor. Çin bayraklı havayollarının ülkemize doğrudan seferlere başlaması halinde, THY’nin de mevcut sefer sayısını gerek müttekabiliyet gerekse havacılık uygulamaları kapsamında artırması muhtemeldir. Netice olarak, iki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. Bunun olmaması için hiç bir sebep yok. Çünkü iki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisindeki artış yaşanırken, Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin’in tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmayı hedefleyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013’te açıklanan inisiyatif kapsamında ‘Kuşak ve Yol Girişimi gibi olumlu gelişmeler söz konusu’.”



Bayındır, Xian Xian-İstanbul arasında seferlerin, öncelikli olarak THY tarafından başlatılması için China West Airport Group (CWAG) nezdinde temasların artırılması yararlı olacağına dikkat çekerek, “Çin tarafı da İstanbul-Xian arasında direct seferlerin başlamasını arzu ediyor. Seferlerin turist sayısına önemli katkı yapacağı aşikar. 7 Mayıs 2018 tarihinde Xian-Londra doğrudan seferleri başladı, aynı çalışmayı İstanbul için de gündemlerine aldılar” diye konuştu.



Yıllar itibariyle Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısı


2012 114 bin


2013 138 bin


2014 199 bin


2015 313 bin


2016 167 bin


2017 247 bin


Yıllar itibariyle yurtdışına çıkan Çinli turist sayısı


2012 80 milyon


2013 98 milyon


2014 107 milyon


2015 117 milyon


2016 122 milyon


2017 131 milyon




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