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22 Temmuz 2018 12:38

Çinli iş adamının 2,5 milyon lirasının gasp edilmesi kamerada

İstanbul’da Çinli bir iş adamının yaklaşık 2,5 milyon lirasını kendilerine polis süsü vererek gasp eden çete, polisin operasyonuyla çökertildi.

Çinli iş adamının 2,5 milyon lirasının gasp edilmesi kamerada

22 Temmuz 2018 12:38

Gasp anı kameralara yansıyan çete liderinin, “Patatesin tanesi olmuş 1 lira, pişman değilim. Garibanın parasını çalmadım” demesi pes artık dedirtti.


Filmleri aratmayan gasp olayı Piyalepaşa Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çete üyeleri Türkiye’de yatırımlar yapan ve otel almayı planlayan bir iş adamını takibe aldı. İş adamını Atatürk Havalimanı’ndan takibe alan çete üyeleri, Piyalepaşa Okmeydanı’nda iş adamının bulunduğu aracın önünü kesti. Kendilerine polis süsü veren ve polis yeleği giyen çete üyeleri, iş adamının içinde para ve ziynet eşyası bulunan çantasını gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.



163 kamera izlendi


İş adamının bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını incelmeye alan polis ekipleri yaptıkları titiz çalışmanın ardından şüpheli şahısların kimliklerini belirledi. Yaklaşık 20 kilometrelik alandaki 163 kameranın görüntülerini titizlikle izleyen ekipler zanlılara operasyon düzenledi.



Ev alacakken yakalandı


Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 560 bin lira ve yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin ev, birinin ise arsa alma hazırlığında olduğu öğrenilirken gasp edilen paranın bir miktarına ise ulaşılamadı.



“En kral yerde yedim, içtim”


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahatlığı ise pes artık dedirtti. Şüphelilerden biri, "Suçumuz daha tespit edilmemiş niye çekiyorsunuz" derken, "Polis yeleği giyip gasp ettiğiniz söyleniyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise çete lideri, "Doğrudur kardeşim. Patatesin tanesi olmuş 1 lira. Yedim, içtim en kral yerde. Pişman değilim. Polis yeleğini her yerde satıyorlar” dedi.




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