Çinli turistlerin Türkiye aşkı

Çinliler'in bu yıl Türkiye'ye ilgisi büyük oldu.

2018 yılı içerisinde Kasım ayına kadar yaklaşık 220 in Çinli turist Türkiye'ye geldi.

Yaklaşık 220 bin Çinli turisti getirerek Türkiye'de Anadolu turu yaptıran Dorak Tour, önümüzdeki yıl yüzde 40 oranında rekor bir artış bekliyor.

Önceki gün İstanbul'a gelen yaklaşık bin 200 kişiden oluşan Çinli grup da, Sultanahmet'te tarihi yarım adayı keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin tarihine ve yemeklerine büyük bir ilgileri olduğu gözlenen Çinli turistler, alışveriş yaparak bölge esnafına da önemli oranda destek oldu.