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12 Haziran 2018 14:06

Cinsel içerikli sahte hap imalathanesine baskın

İstanbul’da bir ev ve depoya yapılan baskında cinsel içerikli sahte hap hammaddesi ve bu suçtan elde edilen 159 bin 150 TL para ele geçirildi.

Cinsel içerikli sahte hap imalathanesine baskın

12 Haziran 2018 14:06


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, sahte ilaç ticaretine yönelik alınan ihbar üzerine dün gece Üsküdar Kısıklı’da bir ev ve depoya operasyon düzenledi. Aramalarda cinsel içerikli 202 kilo toz halinde sahte hap maddesi, 6 bin 300 adet boş ilaç kutusu, bin 100 adet kullanım kılavuzu, 9 bin 700 şişe kapağı ile bu ilaçların imal edildiği 3 makine ve bu suçtan elde edilen 159 bin 150 TL para ele geçirildi.


Baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen maddelerin insan hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu vurgulandı.


Ele geçirilen cinsel içerikli hap ve hammaddelerin adli tahkikata esas olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.




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