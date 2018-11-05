City lider, Chelsea ve Liverpool takipte

İngiltere Premier Lig'de 29 puanla liderliğini sürdüren Manchester City'i, Chelsea ve Liverpool 2 puan geriden takip ediyor.

İngiltere Premier Ligi'de Manchester City 11 haftada aldığı 29 puanla lider konumda bulunuyor. Chelsea ve Liverpool ise 27 puanla 2. sırada yer alarak City'i yakından takip ediyor. Premier Lig'in 11. haftasında Southampton ile karşılaşan Manchester City, rakibini 6-1'lik skorla mağlup etmiş ve oynadığı futbolla taraftarının da memnuniyetini kazanmıştı.

Öte yandan Crystal Palace ile evinde karşılaşan Chelsea, rakibini 3-1 yenerek zirve yarışında takibini sürdürürken, Liverpool ise deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kaldı ve City ile puan durumunu eşitleme şansını kaybetti.

Premier Lig'in 11. haftasının kapanış müsabakası bugün Huddersfield Town ile Fulham arasında oynanacak. Huddersfield Town, 3 puanla ligde 20. sırada bulunurken, Fulham ise 5 puanla 19. sırada yer alıyor.