City ve Dortmund Eljif'in peşinde

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City'nin radarına girdi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas gösterdiği performansla her geçen gün takımların ilgisini daha fazla çekiyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City'nin takibinde olacak. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon fazla forma şansı bulamasada bu sezon forma giydiği her maçta gösterdiği performansla herkesi etkilerken, Avrupa kulüplerininde radarına girdi.

Makedon futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı giydiği 5 müsabakada 1 gol kaydetti.