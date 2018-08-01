Çizgi film ve animasyon bölümü bu üniversitede

Sıra doğru tercih yapmaya geldi. Aday öğrenciler için özellikle çizgi film ve dijital oyun meraklılarını ilgilendiren bölüm, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile dört yıllık Türkçe lisans programı Çizgi film ve Animasyon Bölümü açıldı.

Burslu 30 öğrenci kabul edilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne yüzde 50, yüzde 75 ve tam burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kabul edilecek.

Son yıllarda giderek artan, bir sektör ve iş alanı haline gelen Çizgi Film ve Animasyon Yapımcılığı alanındaki ihtiyacı göz önünde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi, sektördeki ihtiyacın nitelik ve nicelik olarak karşılanabilmesi ile bu alanda duyulan eksiklikleri kapatmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çizgi film ve animasyon sanatçıları yetişecek

Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, temel hareket yaratma ve animasyon anlatım ilkelerini en yeni dijital teknik ve üretim yönetmelerinde uygulayabilen, her çeşit platforma dünya standartlarında içerik üretebilecek, pratik uygulamalarla eleştirel ve estetik değerleri harmanlamış kişiler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Öğrencilerin 8 dönem boyunca 19’u teorik, 31’i uygulamalı olmak üzere toplam 50 ders alacağı bölümde desen, karakter tasarımı, 2B-3B canlandırma teknikleri, kurgu, görsel tasarım, illüstrasyon, grafik, çizgi film ve animasyon gibi derslerin yanı sıra proje-staj odaklı uygulamalar da yer alacak. Bölümden mezun olan öğrenciler, illüstratör, çizgi film tasarımcısı, animasyon sanatçısı, akademisyen, video-kurgu operatörü, yapımcı, özel efekt operatörü, 2d ve 3d modelleme uzmanı, oyun tasarımcısı, animasyon film eleştirmeni, eğitimci ve karakter tasarımcısı, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilecek altyapıya sahip olacaklar.

"Çizgi film ve animasyon üretebilen öğrenciler yetiştireceğiz”

Tek konuda uzmanlaşmış tasarımcılar yerine, daha multidisipliner çalışabilen, teknik becerileri yüksek ve özgün fikirlere sahip, çizgi film ve animasyon üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, aday öğrencilere şunları söyledi: “Sanat ve tasarım dalından da beslenen çizgi film ve animasyon alanı, iletişim çatısı altında sinema, TV, reklamcılık ve yayın tasarımı eğitimiyle de daha çağdaş bir temelde gelişme olanağı buluyor. Bölümden mezun olacak öğrenciler çizim, karakter animasyon, grafik ve video üretimi, storyboard teknikleri ve baştan sona tüm animasyon üretim süreci hakkında bilgi sahibi olarak alanlarında donanımlı bireyler olacaklar.”

“Profesyonel stüdyolarda eğitim verilecek”

Keçeci, “Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün, YDÜ kampüsünde yer alan binada 40 ve 80 kişilik dersliklerde, toplam 70 kişilik animasyon ve bilgisayar laboratuvarında, 200 kişi kapasiteli stüdyo-amfi, profesyonel özelliklere sahip fotoğraf, televizyon ve radyo stüdyolarında Radyo Televizyon Sinema ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü ile işbirliği halinde yürütülecek” diye konuştu.