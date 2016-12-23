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23 Aralık 2016 16:06

Çizgi karakter Bezgin Bekir’in heykeli Karikatür Evi’nde yerini aldı

Çizgi karakter Bezgin Bekir’in heykeli Karikatür Evi’nde yerini aldı

23 Aralık 2016 16:06

Kadıköy Belediyesi, Karikatürist Tuncay Akgün’ün çizgi karakteri olan Bezgin Bekir’in heykelini yaptırdı. Heykel, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin bahçesine yerleştirildi.
Karikatürist Tuncay Akgün’ün çizgi karakteri "Bezgin Bekir", artık Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde karikatür sevenleri karşılayacak. Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan Turhan Selçuk’un çizgi roman kahramanı “Bir İstanbul Beyefendisi Abdülcanbaz” heykeli Karikatür Evi’ne konmuştu. Şimdi de "Bezgin Bekir" heykeli, Karikatür Evi’nin bahçesinde yerini aldı. Bezgin Bekir karakterini oluşturan Tuncay Akgün, Heykeltraş Yunus Tonkuş, Leman Dergisi çizeri Erhan Candan ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımıyla heykel Karikatür Evi’nin bahçesine yerleştirildi.
Geçtiğimiz aylarda açılan Karikatür Evi, çocuklar ve gençlerin karikatüre olan ilgisini arttırmak, onlara okuma ve çizme alışkanlığı kazandırmak amacıyla atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenliyor.



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