CK Enerji Boğaziçi Elektrik en yeşil ofisler arasındaki yerini aldı

Bu yıl gerçekleştirilen 'En Yeşil Ofis' araştırmasının elektrik sektörü verilerine göre CK Enerji Boğaziçi Elektrik, en yeşil 10 ofis arasında yer aldı.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanarak ‘kağıtsız ofis' konseptine geçen CK Enerji Boğaziçi Elektrik, enVision tarafından hazırlanan ‘En Yeşil Ofis' araştırmasında ilk 10'da yer aldı. Buna göre; 2018 yılında gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis' araştırmasının elektrik sektörü sonuçları, elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin çevreye sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. Sektör, yaptığı kağıt tasarrufu ile yaklaşık 18 bin ağacın kesilmesini önledi ve 88 milyon litre su tasarrufu sağladı. Ayrıca, bin 322 ton karbondioksit salınımı ile 690 ton katı atık oluşumu da engelleyen elektrik sektöründe böylece 149 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, CK Enerji ailesi olarak yer aldıkları tüm alanlarda çevresel sorumluluklarının bilincinde ve sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak hareket ettiklerini belirtti.

Bakal, "Dünyayı seviyor ve onu koruyoruz. Yaşamın sürdürülebilirliği için faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel sonuçları duyarlılıkla yönetiyoruz. Bu yüzden diğer CK Enerji ofisleriyle eşzamanlı olarak Elektronik Belge Yönetimi Sistemi'ne geçerek kağıt israfını önemli ölçüde azaltmaya başladık. EBYS gibi çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliğe yönelik uygulamalarımız devam edecek" dedi.