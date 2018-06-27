Yeni tebliğ çerçevesinde İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicileri CK Enerji Boğaziçi Elektrik ile perakende satış sözleşmesi yaparak elektrik aboneliği işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ başlıklı tebliğin Resmî Gazete’de yayımlanması ile birlikte kamuoyunda İmar Barışı olarak ifade edilen süreç başlamış oldu. Yeni düzenleme ile imar ve iskân sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilerek su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasına olanak tanındı. Hizmetlerinin odağına yüksek müşteri memnuniyetini koyan CK Enerji Boğaziçi Elektrik de yeni tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin abonelik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yeni düzenlemeye göre 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılara verilecek olan Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan ya da e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alanlar, bulundukları illerde bulunan elektrik dağıtım şirketleri ile ‘Bağlantı Anlaşması’, perakende elektrik şirketi ile de ‘Perakende Satış Sözleşmesi’ imzalayarak elektrik aboneliği sürecini başlatabilecekler.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin mega kenti İstanbul’un Avrupa yakasında Yapı Kayıt Belgesi alanlar da elektrik dağıtım şirketi ile ‘bağlantı anlaşması’ yaptıktan sonra CK Enerji Boğaziçi Elektrik ile ‘perakende satış sözleşmesi’ imzalayarak abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

“Önce bağlantı anlaşması yapılmalı”

Yaklaşık 4,5 milyon müşteriye hizmet verdiklerini dile getiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki binalarına Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin öncelikle dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalaması gerektiğinin altını çizerek, “Özellikle belirtmek isterim ki; bağlantı anlaşması olmadan perakende satış sözleşmesi imzalanamıyor. Bu nedenle ilk etapta tüketicinin dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapması şart. Ardından bizimle perakende satış sözleşmesi imzalanması ile birlikte elektrik aboneliği de başlamış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Yapı Kayıt Belgesi’ne sahip tüketicilerin abonelik işlemlerini ‘Tıkla Abone Ol’ uygulaması ile kolaylaştırıyor. Tüketiciler, ckbogazici.com.tr adresinden ‘Tıkla Abone Ol’ sayfasına girerek abonelik başvurularını hızlıca yapabilecek. Ayrıca Müşteri İşlem Merkezleri’ne (MİM), Müşteri Hizmet Merkezleri’ne (MÜHİM) ve 444 6 255 numaralı çağrı merkezi hattından abonelik başvurusu yapılabiliyor.