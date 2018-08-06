CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü’nde görev değişimi

6 Ağustos 2018 tarihinde göreve başlayan Erek’in beş yıllık Rekabet Kurumu deneyimi bulunuyor.

Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 7,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’de Şubat 2017’den beri Rekabet Uyum Direktörlüğü’nü yürütmekte olan Metin Pektaş’ın yerine Rekabet Kurumu’nda uzman olarak çalışan Hakan Erek, Rekabet Uyum Müdürü olarak atandı. Yapılan açıklamada; 6 Ağustos 2018 tarihi itibariyle göreve başlayan Erek, CK Enerji Yatırım bünyesinde Portföy Yönetimi Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve CK Enerji çatısı altındaki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Uyum Müdürlüğü’nün de yöneticisi oldu.

Hakan Erek kimdir?

2012’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erek, ayrıca ekonomi yandal programını bitirdi. Erek, 2017 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi’nde halen hukuk eğitimini sürdürmekte. 2013-2018 yılları arasında Rekabet Kurumu’nda uzman olarak görev alan Erek, ağırlıklı olarak elektrik, gaz, petrol ve kimya pazarlarındaki antitröst, birleşme, satın alma ve özelleştirme konuları üzerine çalıştı.