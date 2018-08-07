Cliff Diving İsviçre’de Hunt ve Richard kazandı

Erkeklerde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Gary Hunt en iyi atlayışı gerçekleştirirken kadınlarda ise 36 yaşındaki Lysanne Richard birinciliği göğüsledi.

Red Bull Cliff Diving’de heyecan İsviçre’nin Sisikon kentinde devam etti. Bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirilen ve kıyasıya rekabetin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan yarışta atlayış sporunun yıldız isimleri bir kez daha yeteneklerini sergiledi.

Altı dünya şampiyonluğuyla dünyanın en iyi atlayış sporcularından biri olan fakat 2018 sezonuna istediği gibi başlayamayan Gary Hunt sezonun ilk zaferine serinin dördüncü durağı olan İsviçre’de ulaştı. Geçtiğimiz yıl sezonu Jonathan Paredes’in ardından ikinci sırada tamamlayan Britanyalı sporcu 69’uncu yarışındaki 31’inci zaferini kazandı ve genel klasmanda da üçüncü sıraya yükseldi. İsviçre’de Hunt’ı Meksikalı Paredes ve ABD’li Andy Jones takip etti.

Kadınlarda ise en çok puanı Kanadalı Lysanne Richard elde etti. Boynundaki sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon yarışamayan üç çocuk annesi 36 yaşındaki Richard’ın ardından Avustralyalı Rhiannan Iffland ikinci ve Britanyalı Jessica Macaulay da üçüncü oldu.

Red Bull Cliff Diving’de sezonun beşinci yarışı, 25 Ağustos’ta Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilecek.