Viyanalı klasik müzik grubu Cobario Küçükçekmece’de konser verdi. Keman virtüözü Herwig Schaffner ile gitaristler Jakob Lackner ve Georg Aichberger’den oluşan grup, klasik müzik ile harmanladıkları geleneksel ezgileri teatral bir müzik icrasıyla sahneledi.

Sanatçılar kimi zaman duygusal kimi zaman hareketli parçalar sundukları konserde, izleyiciden tam not aldı. Müzikseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleşen konserde, duygusa ve eğlenceli dakikalar yaşanırken, grup üyeleri sempatik halleriyle ilgi odağı oldu.