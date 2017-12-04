Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 12:07

Cobario, Küçükçekmece’de konser verdi

Viyanalı klasik müzik grubu Cobario, Küçükçekmece Belediyesi ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde keyifli bir konser verdi.

Cobario, Küçükçekmece’de konser verdi

04 Aralık 2017 12:07


Viyanalı klasik müzik grubu Cobario Küçükçekmece’de konser verdi. Keman virtüözü Herwig Schaffner ile gitaristler Jakob Lackner ve Georg Aichberger’den oluşan grup, klasik müzik ile harmanladıkları geleneksel ezgileri teatral bir müzik icrasıyla sahneledi.


Sanatçılar kimi zaman duygusal kimi zaman hareketli parçalar sundukları konserde, izleyiciden tam not aldı. Müzikseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleşen konserde, duygusa ve eğlenceli dakikalar yaşanırken, grup üyeleri sempatik halleriyle ilgi odağı oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç