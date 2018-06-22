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22 Haziran 2018 14:14

Cocu, Süper Lig’in ikinci yabancısı oldu

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, T.

Cocu, Süper Lig’in ikinci yabancısı oldu

22 Haziran 2018 14:14

M. Akhisarspor Teknik Direktörü Saffet Susic’den sonra gelecek sezon Süper Lig’de görev alacak ikinci yabancı teknik adam oldu.


Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu oldu. 47 yaşındaki Cocu, aynı zamanda T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Saffet Susic’in ardından Spor Toto Süper Lig’de görev alacak ikinci yabancı çalıştırıcı oldu. Önümüzdeki sezon ligde boy gösterecek olan diğer 16 takımın başında ise Türk teknik adamlar bulunuyor.



Başarılar yerlilerden geliyor


Süper Lig’de son 11 sezonda Süper Lig’de Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2 ve Bursaspor 1 kez şampiyon oldu. Söz konusu ekiplerin yaşadığı bu şampiyonluklarda takımların başında ise yerli hocalar vardı. Sarı-kırmızılıların 5 şampiyonluğunun 3’ünde Fatih Terim’in imzası bulunurken, diğer şampiyonluklar Cevat Güler ve Hamza Hamzaoğlu döneminde geldi.


Beşiktaş’ta da 3 şampiyonluğun ikisinde Şenol Güneş, birinde de Mustafa Denizli’nin başarısı dikkat çekiyor. 2018-2019 sezonu öncesi takımın başına Cocu’yu getiren Fenerbahçe’de ise şampiyonluklar Ersun Yanal ile Aykut Kocaman zamanında geldi. Kulüp tarihinde tek şampiyonluğu bulunan Bursaspor’u da zirveye çıkaran isim Ertuğrul Sağlam’dı.


Spor Toto Süper Lig’de yabancı teknik direktör olarak en son şampiyonluğu 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe’nin başında Zico yaşamıştı.


Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek takımların başında bulunan teknik direktörler şöyle:



Fatih Terim: Galatasaray


Phillip Cocu: Fenerbahçe


Abdullah Avcı: Medipol Başakşehir


Şenol Güneş: Beşiktaş


Ünal Karaman: Trabzonspor


Bayram Bektaş: Göztepe


Tamer Tuna: Sivasspor


Kemal Özdeş: Kasımpaşa


Ertuğrul Sağlam: Kayserispor


Erol Bulut: E.Y. Malatyaspor


Saffet Susic: T.M. Akhisarspor


Mesut Bakkal: Aytemiz Alanyaspor


Samet Aybaba: Bursaspor


Bülent Korkmaz: Antalyaspor


Rıza Çalımbay: Atiker Konyaspor


İsmail Kartal: Ankaragücü


Mehmet Altıparmak: Büyükşehir Belediye Erzurumspor


İbrahim Üzülmez: Çaykur Rizespor




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