Cocu, Süper Lig’in ikinci yabancısı oldu

M. Akhisarspor Teknik Direktörü Saffet Susic’den sonra gelecek sezon Süper Lig’de görev alacak ikinci yabancı teknik adam oldu.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu oldu. 47 yaşındaki Cocu, aynı zamanda T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Saffet Susic’in ardından Spor Toto Süper Lig’de görev alacak ikinci yabancı çalıştırıcı oldu. Önümüzdeki sezon ligde boy gösterecek olan diğer 16 takımın başında ise Türk teknik adamlar bulunuyor.

Başarılar yerlilerden geliyor

Süper Lig’de son 11 sezonda Süper Lig’de Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2 ve Bursaspor 1 kez şampiyon oldu. Söz konusu ekiplerin yaşadığı bu şampiyonluklarda takımların başında ise yerli hocalar vardı. Sarı-kırmızılıların 5 şampiyonluğunun 3’ünde Fatih Terim’in imzası bulunurken, diğer şampiyonluklar Cevat Güler ve Hamza Hamzaoğlu döneminde geldi.

Beşiktaş’ta da 3 şampiyonluğun ikisinde Şenol Güneş, birinde de Mustafa Denizli’nin başarısı dikkat çekiyor. 2018-2019 sezonu öncesi takımın başına Cocu’yu getiren Fenerbahçe’de ise şampiyonluklar Ersun Yanal ile Aykut Kocaman zamanında geldi. Kulüp tarihinde tek şampiyonluğu bulunan Bursaspor’u da zirveye çıkaran isim Ertuğrul Sağlam’dı.

Spor Toto Süper Lig’de yabancı teknik direktör olarak en son şampiyonluğu 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe’nin başında Zico yaşamıştı.

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek takımların başında bulunan teknik direktörler şöyle:

Fatih Terim: Galatasaray

Phillip Cocu: Fenerbahçe

Abdullah Avcı: Medipol Başakşehir

Şenol Güneş: Beşiktaş

Ünal Karaman: Trabzonspor

Bayram Bektaş: Göztepe

Tamer Tuna: Sivasspor

Kemal Özdeş: Kasımpaşa

Ertuğrul Sağlam: Kayserispor

Erol Bulut: E.Y. Malatyaspor

Saffet Susic: T.M. Akhisarspor

Mesut Bakkal: Aytemiz Alanyaspor

Samet Aybaba: Bursaspor

Bülent Korkmaz: Antalyaspor

Rıza Çalımbay: Atiker Konyaspor

İsmail Kartal: Ankaragücü

Mehmet Altıparmak: Büyükşehir Belediye Erzurumspor

İbrahim Üzülmez: Çaykur Rizespor