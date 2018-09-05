Çocuğunu almaya gelen icra memuruna hakaret eden iş adamı eşine dava

Ünlü iş adamı Deniz Kanatlı ile boşanma süreci devam eden Melisa Savgı Kanatlı hakkında icra memuru, pedagog, stajyer avukat ve şoföre hakaret ettiği iddiasıyla "kamu görevlisine hakaret" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz’da 20 Mart 2018 tarihinde çocuk teslimi için görevli icra memuru Yavuz Nar, pedagog Fatma Kolukırık, stajyer avukat Merve Dilara Kahraman ve şoför Muhammet Kısır’ın şüpheli Melisa Savgı Kanatlı’nın evine gittiği anlatıldı. Şüphelinin müştekilere hakaret ettiği kaydedildi.

“Suçlamaları kabul etmedi”

Şüphelinin ise suçlamaları kabul etmeyerek, sözlerinin müştekiler tarafından yanlış anlaşıldığını beyan ettiği vurgulandı. İddianamede, şüpheli Melisa Savgı Kanatlı’nın “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.