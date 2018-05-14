"Çocuğunuz televizyonu yakından izliyorsa dikkat"

Doç. Dr. Ömer Aşkıner, çocuk televizyonu yakından izler, yüksek sesli izler ve annesi hafifçe seslendiği zaman bazen duymaz ise mutlaka bir KBB uzmanı tarafından muayene gerektiğini söyledi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Doç. Dr. Ömer Aşkıner, çocuklarda görülen kulak hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Çocuklarda orta kulak basıncını ayarlayan östaki tüpü denilen kanal kısa ve yatay yerleşimli olduğunu belirten Dr. Aşkıner, "Biberonla beslenmek, kreş ve okul gibi kalabalık ortamlar sık kulak enfeksiyonuna zemin hazırlamaktadır. Alerjik bünyeye sahip olunması çocuklarda kulaklarda görülen enfeksiyon riskini artırmaktadır. Bademcik ve geniz eti sorunları da çocuklarda kulak enfeksiyonlarını artırmaktadır. Çocuklarda orta kulakta yaşanan problemler iki başlıkta incelenmektedir. Akut otit ( orta kulak iltihabı) ve seröz otit ( orta kulakta sıvı birikimi)".

"Gribal enfeksiyonlar orta kulak iltihabına sebep olabilir"

Dr. Aşkıner, "Orta kulak dediğimiz kulak zarının iç kısmındaki boşluğu kaplayan örtü tabakasının enfeksiyonuna akut otit diyoruz. Akut otit genellikle bakteri ve virüs enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir. Farenjit, gribal enfeksiyon, sinüzit östaki kanalından kulağa ulaşarak enfeksiyona neden olabilir. Hastalar bize genelde kulakta ağrı, ağlama, sürekli kulağıyla oynama, huzursuzluk, basınç hissi, tıkanma hissi, duymada azalma şikayetleriyle geliyor. Hafif ve yeni başlayan enfeksiyonlarda eşlik eden sinüzit gibi bir durum yoksa ilaçsız izleme yapılabilir. Bu yol seçildiğinde günlük olarak gidişatı doktoru takip etmeli. Enfeksiyon ciddi ise, eşlik eden başka enfeksiyonlar varsa ilaç tedavisi gerekli olabilir. Tedavide antibiyotikler, burun açıcı damlalar, alerjik ilaçlar hastanın durumuna göre verilebilmekte" dedi.

"Aileler kulakta sıvı birikmesinin belirtilerine karşı tetikte olmalı"

Orta kulak boşluğunda enfeksiyon olmadan mayi toplanmasına (seröz otit) sıvı birikmesi dendiğini bildiren Dr. Aşkıner, "Orta kulakta biriken sıvı ses dalgalarının iletimini engellediği için duymada azalmaya neden olur. Bu durumda ailenin dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü çocuk duyamadığını kendisi ifade edemeyebilir. Çocuk televizyonu yakından izler, yüksek sesli izler. Annesi hafifçe seslendiği zaman bazen duymaz. Duyma problemi aile tarafından uzun süre farkedilmez ise çocuğun konuşmasını ve zeka gelişimini etkiler. Bazı çocuklar kulağından ses geldiğini, basınç hissettiğini ifade edebilir. Bu belirtiler varsa mutlaka bir KBB uzmanı tarafından muayene gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kulaktaki sıvı zamanında boşaltılmazsa duyma kaybına sebep oluyor"

Kulakta sıvı birikmesinin tedavisi öncelikle ilaçlarla yapılması gerektiğini açıklayan Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, "1-2 hafta süreyle tedavi verilir. Bazen tedaviyle sıvı düzelmeyebilir. Bu durumda 2-3 ay kadar izlemek ve kontrol altında tutmak gerekir. Şayet düzelme yoksa cerrahi müdahale ile sıvıyı boşaltmak gerekir. Sıvı tekrarını önlemek için de kulak zarına kulak tüpü denilen minik bir cihaz konulur. Bu tüpü kulak birkaç ay içinde kendisi atar. Aileler kulağa müdahale edilmesi gerekir dediğimizde problem olur diye çok korkuyorlar. Ancak bu korkulacak bir işlem değil. Asıl sıvı boşaltılmadığı zaman kalıcı hasarlara, zar çökmesine, duyma kaybına neden olabiliyor" dedi.