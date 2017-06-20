Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 10:31

Çocuğunuz yaz tatilinde internet bağımlısı olmasın!

Okulların yaz tatiline girmesi, üç ay boyunca evde olacak olan çocukların bilgisayar ve internetle olan ilişkilerini gündeme getirdi.

Çocuğunuz yaz tatilinde internet bağımlısı olmasın!

20 Haziran 2017 10:31

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Eker, velileri internet bağımlılığı konusunda uyardı.


Okullarda geçtiğimiz hafta yaşanan karne heyecanı ve tatil sevinci, veliler açısından yerini önemli bir endişeye bıraktı. Zira önümüzdeki üç ay boyunca okul ve dersle minimum düzeyde ilgilenecek olan çocukların ve gençlerin vakit geçirmek için başına oturduğu bilgisayar ve internet, aynı zamanda ciddi bir bağımlılık riski de içeriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Eker, internet bağımlılığı konusunda velilere önemli uyarılarda bulundu.



İnternet bağımlılığı nelere yol açıyor?


Çocukların ve ergen bireylerin bağımlılık geliştirme konusunda potansiyel risk grupları içinde yer aldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Eker, “Karnelerin alındığı, okulların tatile girdiği bu dönemde ebeveynlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Tatilde olan çocuk veya ergen, eğer ki aile kontrol kalkanı oluşturmazsa, internette daha fazla zaman geçirmeye başlayabilir” diye konuştu. Sınırsız internet kullanımının bağımlılık haline dönüşebileceği uyarısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Eker, “Bağımlı olan çocuk veya ergenin aile ve arkadaş ilişkileri bozuluyor, sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileniyor. Gelecek dönem okula başladığında bu bağımlılığından vazgeçemiyor. Bunun sonucunda ise başta akademik başarı sorunu olmak üzere bireyin ve ailesinin hayatını olumsuz yönde etkileyen birçok sorun ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.



Bağımlılığı önlemek için ne yapmalı?


Yrd. Doç. Dr. Eker, söz konusu problemlerin ortaya çıkmaması için neler yapılması gerektiğini ise şöyle sıraladı: “Her şeyden önce veliler davranışlarıyla çocuklarına örnek olmalı. Zira çocuklar büyüklerinin davranışlarını model alır. Eğer veliler okul döneminde çocuğuna bilgisayar ve internet kullanımı için belli bir sınır koyduysa, bunu yazın da devam ettirmeli. Tatil nedeniyle süre noktasında belli ölçüde esneme olabilir tabii. Eğer böyle bir sınırlama yoksa, çocukla bir sözleşme yaparak konmalı. Bu süreçte doğabilecek çatışmalarda veli, uzlaştırıcı konumda olmalı. Zira aşırı otoriter tavır çocuğu ailesinden uzaklaştırıp sanal dünyaya daha da fazla yakınlaştırabilir. Yine bu süreçte aileler, çocuğunun internette nasıl vakit geçirdiğini tespit etmek amacıyla bilgisayarlara internet filtresi koyabilir. Aileler aynı zamanda çocuklarını sosyal ortamlara, doğaya, kısacası ‘gerçek’ olana teşvik ederek onu bu yönde adım atması için cesaretlendirmeli. Bırakalım çocuklar yazın tadını çıkarsınlar. Çocuklarımızı güvenli diye evin içinde tuttuğumuzda uçsuz bucaksız, sınırı olmayan, hangi tehlikelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz internetin kollarına atmayalım.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!