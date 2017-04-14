Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:06

Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz: “Çocuklarınızı fişte unutmayın”

“İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu seminerde ailelere çocukları için uyarılarda bulunan Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz, “Çocuklarınızı fişte unutmayın.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz: “Çocuklarınızı fişte unutmayın”

14 Nisan 2017 11:06

Çocuğunuzla aranızda güçlü bir bağ kuramazsanız, o mutlaka bağlanacak bir şeyler bulacaktır” dedi.


Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği “İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu seminer konuşan Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz, internet ve teknoloji bağımlılığının, sosyal ve psikolojik alanda pek çok soruna sebep olduğuna dikkat çekti.


Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Korkmaz, konuyla ilgili ebeveynlere de pek çok görev düştüğünü söyleyerek, önemli tavsiyelerde bulundu.



İnternet ve teknoloji bağımlılığının zararları


İnternet ve teknoloji bağımlılığının çocuklarda, sosyal alanda uyku bozuklukları, okul başarısında düşüş, zamanı idare etmede başarısızlık, asosyal kişilik ve aktivitelerde azalmaya sebep olduğunu söyleyen Korkmaz, “Psikolojik olarak da öğrencilerde depresyon, duygu -durum bozuklukları, dikkat eksikliği oluşuyor. Okul öncesi dönemden itibaren tablet, telefon, bilgisayar kullanan çocuklarda otizm belirtileri görülüyor” dedi.



Anne ve babalara öneriler


Korkmaz, teknososyal aile tutumlarına da dikkat çekerek, “Çocuğu TV karşısına atmayı bir kafa dinleme seansı olarak görmek, rahat ve aşırı disiplinli ebeveyn tutumları, babanın işten gelince TV izleme moduna geçmesi, ailelerin ‘benim yoktu, onun olsun’ yaklaşımı, annenin ‘telefon elinde olunca ev dağılmıyor’ düşüncesi, çocuğu internet ve teknoloji bağımlılığına iter. Bu anlamda ebeveynler çocuklarıyla plan yapmalı, yeteneklerine göre onları spora ve kurslara yönlendirmeli. Kitap okumaya teşvik etmeli ve evde mutlaka bir hayvan beslenmeli” diyerek, tavsiyelerde bulundu.



“Çocuklarınızı fişte unutmayın”


Korkmaz, “Çocuklarınızı fişte unutmayın. Çocuğunuzla aranızda güçlü bir bağ kuramazsanız, o mutlaka bağlanacak bir şeyler bulacaktır” sözleriyle seslendi.Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Esra Korkmaz’a, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Rehber Öğretmeni Mutlu İncesoy teşekkür ederek, çiçek takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:29
  • Güneş :06:17
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:59
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!