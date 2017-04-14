Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz: “Çocuklarınızı fişte unutmayın”

Çocuğunuzla aranızda güçlü bir bağ kuramazsanız, o mutlaka bağlanacak bir şeyler bulacaktır” dedi.

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği “İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu seminer konuşan Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz, internet ve teknoloji bağımlılığının, sosyal ve psikolojik alanda pek çok soruna sebep olduğuna dikkat çekti.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Korkmaz, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Korkmaz, konuyla ilgili ebeveynlere de pek çok görev düştüğünü söyleyerek, önemli tavsiyelerde bulundu.

İnternet ve teknoloji bağımlılığının zararları

İnternet ve teknoloji bağımlılığının çocuklarda, sosyal alanda uyku bozuklukları, okul başarısında düşüş, zamanı idare etmede başarısızlık, asosyal kişilik ve aktivitelerde azalmaya sebep olduğunu söyleyen Korkmaz, “Psikolojik olarak da öğrencilerde depresyon, duygu -durum bozuklukları, dikkat eksikliği oluşuyor. Okul öncesi dönemden itibaren tablet, telefon, bilgisayar kullanan çocuklarda otizm belirtileri görülüyor” dedi.

Anne ve babalara öneriler

Korkmaz, teknososyal aile tutumlarına da dikkat çekerek, “Çocuğu TV karşısına atmayı bir kafa dinleme seansı olarak görmek, rahat ve aşırı disiplinli ebeveyn tutumları, babanın işten gelince TV izleme moduna geçmesi, ailelerin ‘benim yoktu, onun olsun’ yaklaşımı, annenin ‘telefon elinde olunca ev dağılmıyor’ düşüncesi, çocuğu internet ve teknoloji bağımlılığına iter. Bu anlamda ebeveynler çocuklarıyla plan yapmalı, yeteneklerine göre onları spora ve kurslara yönlendirmeli. Kitap okumaya teşvik etmeli ve evde mutlaka bir hayvan beslenmeli” diyerek, tavsiyelerde bulundu.

“Çocuklarınızı fişte unutmayın”

Korkmaz, “Çocuklarınızı fişte unutmayın. Çocuğunuzla aranızda güçlü bir bağ kuramazsanız, o mutlaka bağlanacak bir şeyler bulacaktır” sözleriyle seslendi.Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Esra Korkmaz’a, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Rehber Öğretmeni Mutlu İncesoy teşekkür ederek, çiçek takdim etti.