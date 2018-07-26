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26 Temmuz 2018 14:37

"Çocuk Gelişimi"ne ilgi artıyor

Eğitim reformunda açığın kapatılabilmesi için “Çocuk Gelişimi Bölümü” ön plana çıkıyor.


26 Temmuz 2018 14:37


Eğitim reformu kapsamında okul öncesi eğitimde ‘okullaşma’ oranının yüzde yüze çıkarılması hedefleniyor. Bu süreçte; okul öncesi eğitimin sürdürülmesinde, eğitmen yardımcılarına duyulan ihtiyacının katlanarak artacağı da öngörülüyor. Bu aşamada, açığın kapatılabilmesine yönelik olarak iki yıllık ön lisans programı olan “Çocuk Gelişimi Bölümü” ön plana çıkıyor.


Girne Amerikan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu’na bağlı “Çocuk Gelişimi Programı” 2018-2019 Akademik Yılı’nda ilk öğrencilerini kabul edecek. Programın amacı; 0-6 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren ile özel eğitime gereksinim duyan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, psiko-motor, sosyal-duygusal, öz bakım) destekleyen, gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye ve topluma yön verebilen donanımlı “çocuk gelişimcisi” yetiştirmek.


Mezunların, kreş ve gündüz bakım evlerinde okul öncesi eğitimcisi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde grup eğitimcisi, klinikler, sosyal hizmetler ve çocuk koruma alanlarında çocuk gelişimcisi, çocuk yayınları ve oyuncak sektöründe tasarımcı, tatil köyleri gibi büyük turistik tesisler, spor kompleksleri, çocuk kulüplerinde eğitimci olarak görev yapabildiğinin de altı çizilerek programın ‘örgün öğretim’ özelliği vurgulandı.


Bilgilendirmede; Tercih dönemi öncesinde yükselen meslekler grubunda olan “Çocuk Gelişimi Programı”nı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, ön lisans diploması alarak "Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı" ünvanı kazandıkları aktarıldı. Ayrıca, mezunların dikey geçiş yöntemiyle; ‘Okul Öncesi Öğretmenliği’, ‘Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği’ ile ‘Anaokulu Öğretmenliği’ gibi alanlarda lisans ve sonrası gibi olanaklarının olduğu da hatırlatıldı.




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