Çocuk korosu parkta coşturdu

Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu, Esenkent 2 Temmuz Parkı'nda unutulmaz bir konser verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla “Onuncu Yıl Marşı”nı seslendiren koroya, parktaki vatandaşlar da eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95, Maltepe'nin 90'ıncı yılı kutlamaları kapsamında, Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu, dün akşam Esenkent Mahallesi 2 Temmuz Parkı'nda bir konser verdi. Maltepe Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Cumhuriyet Benim” Festivali kapsamında, çocuk korosu, sevilen çocuk şarkılarıyla, marşları seslendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun onuncu yıl kutlamaları için bestelenen 10. Yıl Marşı'nı, koro ve vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde hep birlikte söylerken, bazı vatandaşların bu sahneden dolayı duygulandıkları görüldü. Canlı performansıyla vatandaşların beğenisini ve alkışlarını toplayan koronun konserleri, 27 Ekim'e kadar sürecek.