Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor

Bu kapsamda 8-13 yaş arası çocuklar, 5 dalda yarışarak koroya girmeye hak kazanacak.

Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu için seçmeler başlıyor. 22-23 Eylül tarihleri arasında tek ve çift ses duyuş, melodi, ritim ve şarkı gibi 5 dalda yapılacak sınavlara, 8-13 yaş arası çocuklar kabul edilecek. Sınavda seçilmeye hak kazanan minik koristler, her cumartesi saat 10:00-13:00 saatleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde çalışma yapacak. Bu çalışmadan geçen koristler, milli bayramlar, belediyenin düzenlediği etkinlikler ve yurt içi ile yurt dışı festivallerde konser verecek.

Halk oyunları için kurs

Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçede ikamet eden 6-15 yaş arası çocuklar ile 18-50 yaş arası yetişkinlere yönelik halk oyunları kursu düzenleyecek. Kurslara son başvuru tarihi 28 Eylül olarak belirlenirken, katılmak isteyenler www.maltepe.bel.tr sitesindeki formu doldurup, kultur@maltepe.bel.tr adresine gönderecek veya şahsen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuracak.