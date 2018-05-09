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09 Mayıs 2018 10:12

Çocuk odasından bonzai çıktı

Sarıyer’de polis ekipleri tarafından düzenleen uyuşturucu operasyonunda çocuk odasından çıkanlar şok etti.

Çocuk odasından bonzai çıktı

09 Mayıs 2018 10:12

Çocuk odasında yapılan aramalarda, extacy hap, bonzai fişek ve mouse hassas terazi ele geçildi.


Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çayırbaşı Mahallesi Çeşme Sokakta daha önceden belirlenmiş olan 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Savcılık kararı ile arama yapılmak üzere girilen evin çocuk odasından çıkanlar şok etti. Oyuncakların ve çocuk elbiselerinin yanına operasyon yapılan bir evin çocuk odasında extacy hap, bonzai fişek ve mouse hassas terazi ele geçildi.


Oyuncakların yanında bulunan uyuşturucular kamerada


Çocuğu oynadığı oyuncakların yanında buluna uyuşturucular ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin oda da arama yaptığı ve uyuşturucu haplar ile mouse şeklinde olan hassas terazi görülüyor.




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